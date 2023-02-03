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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Технический регламент для колёсных транспортных средств

Технический регламент для колёсных транспортных средств

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
prommash-test.ru
Данный тр тс был принят и соответственно вступил в официальную силу более 8 лет тому назад.

Что такое тр тс "О безопасности колёсных транспортных средств"

Данный тр тс был принят и соответственно вступил в официальную силу более 8 лет тому назад. Суть технического регламента данного формата сводится к обеспечению высокого уровня безопасности средств транспортного формата. 

Примечательно, что основные положения и позиции, имеющиеся в данном документе, совпадают с условиями всемирной организации ООН. Таким образом требования, устанавливаемые техническим регламентом, в какой-то мере можно считать обще мировыми. 

Технический регламент регулирует почти все требуемые элементы колёсного транспортного средства. Так, основными его объектами, попадающими под регулировку, можно считать:

  • Транспортные средства большинства современных категорий;
  • Шасси, если они имеются;
  • Элементы транспортного средства, влияющие на его безопасность во время использования. 

Примечательно, но имеется и список тех мер, на которые регулировочные мероприятия не распространяются. Например, в данный перечень входят транспортные средства, которые передвигаются со скоростью менее 25 километров в час. Аналогично освобождаются от требования соответствия пунктам тс и спортивные агрегаты. 

Но абсолютное большинство обычных транспортных все же попадают в область регулируемости данного технического регламента, а следовательно, должны ему соответствовать. 

Само оценивается производится по четко установленным требованиям. Подробно ознакомиться с ними можно, изучив технические материалы по теме. Должны быть обследованы все отдельно взятые элементы транспортного средства, его детали и составляющие. После этого наступает черед прохождения колёсной транспортной системой определенных испытаний. Ну а в завершении процесса предоставляется конечный вывод касательно того, можно ли использовать данную систему в повседневной жизни. 

Где произвести оценку соответствия техническому регламенту "О безопасности колёсных транспортных средств"

Компания ПромМашТест является специализированным и аккредитованным государственным органом, который профессионально занимается оценкой на соответствие различным тр. 

В том числе пройти в данной компании можно и соответствие данному регламенту. Узнать больше об организации можно непосредственно на самом официальном сайте. Там находится вся требующая информация по теме. 


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