Негабаритные перевозки: что следует знать об организации специализированного транспорта

ента новостей

19:41
Парадный расчет Росгвардии принял участие в первой тренировке Парада Победы на Дворцовой площади
19:39
Инклюзивный отдел Русского музея открывает новый сезон и представляет свою мультипликационную студию
19:35
В конкурсе «Учителе года» примут участие педагоги из Ленобалсти
18:00
Петербуржцы жалуются, что вынуждены стоять в очередях на маршрутки
17:04
В Корабелке завершился межфакультетский фестиваль «Весна на Лоцманской»
16:40
В Ленобласти подведены итоги оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»
14:45
На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение
13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
13:42
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки почти 11 миллионов рублей
13:32
В Петербурге школьница выбросилась в окно 5-го этажа
13:15
Кинофестиваль ISAFF., впервые в Санкт-Петербурге
11:45
Волонтеры Победы Санкт-Петербурга раздадут Георгиевские ленточки
11:35
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ДПС провели рейды под названием «Нетрезвый водитель»
10:17
В Ленобласти аферисты выманили у 95-летней пенсионерки 870 тысяч рублей
10:12
Клещи проснулись
09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
09:26
Выплаты увеличат
09:20
Правительство России перечислит Ленобласти 710 миллионов рублей на строительство двух мостов
09:13
Джонни Депп дал показания по делу о клевете против Эмбер Херд
09:09
В школах появился гимн
00:37
«Зенит» одержал важную победу в Краснодаре: голы забили Сергеев, Малком и Оздоев
19:57
На ВНЕШНЕМ кольце КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
17:13
В РГИСИ объявили имена мастеров набора 2022 года
16:45
Переговоры по продаже Twitter Илону Маску близки к финалу
14:51
В Ленобласти по горячим следам поймали педофила
13:32
В Петербурге задержали подозреваемого в краже
12:26
Тайсон Фьюри обещает уйти из профессионального бокса
11:54
В Ленобласти водитель такси сильно избил мужчину
11:44
Выставка «Наваждение»
10:55
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь для проведения техобслуживания
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Логистика, грузы » Негабаритные перевозки: что следует знать об организации специализированного транспорта

Негабаритные перевозки: что следует знать об организации специализированного транспорта

0
16
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
log-groupp.ru
Большинство перевозимых грузов размещается на поддонах или в контейнерах.

Большинство перевозимых грузов размещается на поддонах или в контейнерах. Но что делать в случае грузов, вес или габариты которых препятствуют стандартной транспортировке? В таких ситуациях необходимо заказать негабаритные перевозки от https://log-groupp.ru/ с использованием специализированного транспорта. Какие есть доступные решения и что следует учитывать при принятии решения о негабаритных перевозках?

Что такое негабаритный транспорт?

Что такое негабаритный транспорт? Специалисты определяют его как перевозку грузов, вес или габариты которых превышают нормы, установленные для данного вида транспорта. Перевозка негабаритных грузов может осуществляться воздушным, морским или наземным транспортом. В каждом из этих случаев будут применяться разные правила.

Закон определяет негабаритный автомобильный транспорт как движение самого транспортного средства или груженого транспортного средства в случае, если его масса или габариты превышают параметры, установленные для допустимого состава транспортных средств.

Правила определяют допустимые параметры транспортного средства с учетом перевозимого груза. Они следующие:

  • длина — допустимая общая длина автопоезда не может превышать 18,75 м, за исключением автомобиля с полуприцепом, длина которого не должна превышать 16,5 м,
  • ширина — 2,55 м,
  • высота — 4 м,
  • общий вес — 42 тонны.

Негабаритные авиаперевозки имеют место, когда перевозимый груз не помещается в стандартный контейнер или на поддон. Тогда необходимо использовать самолет, приспособленный для перевозки крупногабаритных грузов.

Перевозка негабаритного груза морским транспортом необходима, когда груз не помещается в контейнер. Для перевозки таких грузов используются специально сконструированные контейнеры с открывающейся крышей или раздвижными стенками, а также контейнеры и платформы.

Какие грузы чаще всего перевозят как негабаритные? К аномальным элементам относятся, в первую очередь:

  • турбины ветряков,
  • детали машин,
  • целые строительные машины,
  • части буровых платформ,
  • крупногабаритные транспортные средства или модули домов.

Организация негабаритных перевозок – на что обратить внимание?

Организация негабаритных перевозок предполагает составление полного логистического плана. В случае с морем или воздухом дело обстоит достаточно просто, ведь груз проходит маршрут из точки А в точку Б без осложнений. При выборе автомобильного транспорта следует учитывать правила, действующие в конкретной стране – стандартные габариты автопоезда и груз могут отличаться в зависимости от местного законодательства.

Организация наземного транспорта требует определения вида и типа груза, его веса и габаритов. Эти данные необходимы для составления маршрута. Перевозка негабаритных грузов возможна после получения разрешения на транзит. Тип разрешения определяет, по каким дорогам можно ездить. В случае превышения одного из размеров, установленных правилами, состав транспортных средств должен управляться одним или двумя транспортными средствами, предназначенными для этой цели. Количество пилотных машин зависит от степени превышения нормативных значений.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-06-2016, 20:08
Правила осуществления негабаритных перевозок
5-02-2020, 12:20
Грузоперевозки по России
27-08-2016, 21:33
Такелажные работы: особенности проведения
26-10-2018, 11:35
Автомобиль для перевозки грузов
1-09-2015, 23:57
Контейнеры 20 футов Б У
29-11-2020, 23:54
Контейнерные грузоперевозки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
0
68
Сегодня, 09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
0
175
23-04-2022, 10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде
0
141
22-04-2022, 10:02
В Ленобласти столкнулись две фуры. Один из водителей погиб
Наверх