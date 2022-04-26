Негабаритные перевозки: что следует знать об организации специализированного транспорта

Большинство перевозимых грузов размещается на поддонах или в контейнерах. Но что делать в случае грузов, вес или габариты которых препятствуют стандартной транспортировке? В таких ситуациях необходимо заказать негабаритные перевозки от https://log-groupp.ru/ с использованием специализированного транспорта. Какие есть доступные решения и что следует учитывать при принятии решения о негабаритных перевозках?

Что такое негабаритный транспорт?

Что такое негабаритный транспорт? Специалисты определяют его как перевозку грузов, вес или габариты которых превышают нормы, установленные для данного вида транспорта. Перевозка негабаритных грузов может осуществляться воздушным, морским или наземным транспортом. В каждом из этих случаев будут применяться разные правила.

Закон определяет негабаритный автомобильный транспорт как движение самого транспортного средства или груженого транспортного средства в случае, если его масса или габариты превышают параметры, установленные для допустимого состава транспортных средств.

Правила определяют допустимые параметры транспортного средства с учетом перевозимого груза. Они следующие:

длина — допустимая общая длина автопоезда не может превышать 18,75 м, за исключением автомобиля с полуприцепом, длина которого не должна превышать 16,5 м,

ширина — 2,55 м,

высота — 4 м,

общий вес — 42 тонны.

Негабаритные авиаперевозки имеют место, когда перевозимый груз не помещается в стандартный контейнер или на поддон. Тогда необходимо использовать самолет, приспособленный для перевозки крупногабаритных грузов.

Перевозка негабаритного груза морским транспортом необходима, когда груз не помещается в контейнер. Для перевозки таких грузов используются специально сконструированные контейнеры с открывающейся крышей или раздвижными стенками, а также контейнеры и платформы.

Какие грузы чаще всего перевозят как негабаритные? К аномальным элементам относятся, в первую очередь:

турбины ветряков,

детали машин,

целые строительные машины,

части буровых платформ,

крупногабаритные транспортные средства или модули домов.

Организация негабаритных перевозок – на что обратить внимание?

Организация негабаритных перевозок предполагает составление полного логистического плана. В случае с морем или воздухом дело обстоит достаточно просто, ведь груз проходит маршрут из точки А в точку Б без осложнений. При выборе автомобильного транспорта следует учитывать правила, действующие в конкретной стране – стандартные габариты автопоезда и груз могут отличаться в зависимости от местного законодательства.

Организация наземного транспорта требует определения вида и типа груза, его веса и габаритов. Эти данные необходимы для составления маршрута. Перевозка негабаритных грузов возможна после получения разрешения на транзит. Тип разрешения определяет, по каким дорогам можно ездить. В случае превышения одного из размеров, установленных правилами, состав транспортных средств должен управляться одним или двумя транспортными средствами, предназначенными для этой цели. Количество пилотных машин зависит от степени превышения нормативных значений.



