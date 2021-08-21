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Bork - качественная и стильная бытовая техника

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
bork.ru
Фирма BORK, бесспорно является самым успешным производителем бытовой техники на российском рынке.

Фирма BORK, бесспорно является самым успешным производителем бытовой техники на российском рынке. Совмещая высочайшее качество и неповторимый дизайн, компания уже более 19 лет занимает прочные позиции среди производителей мелкой бытовой техники премиум-класса.

На сегодняшний день, техника от фирмы BORK – непременный спутник людей, которые ценят комфорт и уют, а также хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Венцом продукции компании является серия Professional Collection, товары из которой можно купить на https://www.bork.ru/ - официальном интернет-магазине бытовой техники BORK, либо приобрести в ведущих магазинах бытовой техники по всей России.

История компании берет свое начало в 2001 году. Именно тогда, компания «Технопарк», представленная сетью магазинов в Москве, принимает решение о создании собственного бренда бытовой техники. Перед этим, была создана мониторинговая компания - BORK Elektronik GmbH, которая провела глубокий анализ рынка, и сделал исследования по проблемам продвижения новых товаров.
После этого, компания начинает вкладывать свои средства в разработку дорогой техники, отличавшуюся своим высоким качеством и уникальным дизайном, что соответствовало специализации «Технопарка». И, несмотря на свой молодой возраст, бренд добился своей цели – лидирующего положения на российском рынке. На сегодняшний день, техника BORK пользуется популярностью и большой степенью востребованности.

Так же BORK является совместным проектом, созданным благодаря усилиям компаний из таких стран, как Франция, Германия, Китай, Австрия и другие. Эти компании объединили свой опыт в сферах дизайн, маркетинга, и производства.

Следующая важная составляющая успеха этой компании - развитие тесных отношений с клиентами, путем построения особого сервиса для своих покупателей. Это направление, выражено обеспечением своих клиентов целым комплексом услуг, связанных не только с реализацией товара, но и с их последующей эксплуатацией. Качество, установленное компанией, соответствует высочайшим мировым стандартам.

Также в рамках реализации направления по обеспечению своих клиентов сервисом после продажи, создан специальный центр службы поддержки, воспользовавшись которой, клиент может получить всю необходимую информацию. Так же, компания BORK старается своевременно сообщать своим клиентам все новости, связанные с выходом новых моделей, появлением новых магазинов.
Компания так же занимается доставкой товаров, что является частью премиального сервиса.

Необходимо указать, что ассортимент выпускаемых товаров достаточно широк, и включает в себя блендеры, соковыжималки, тостеры, электрогрили, микроволновые печи, пароварки, электрочайники. Все виды данной продукции, представлен различными моделями, каждая из которых имеет оригинальный дизайн.

Компания обладает широкой сетью магазинов собственного бренда, обслуживание в которых, соответствует высочайшим современным стандартам.

Само производства продукции, осуществляется на современных заводах, расположенных в Юго-Восточной Азии, а так же на заводах Польши и Венгрии. В разработке моделей, принимают участие ведущие инженеры Германии и дизайнеры Швейцарии. Все они были многократными лауреатами престижных европейских премий.

На сегодняшний день, компания BORK смогла заслужить доверие своих покупателей, своим высочайшим качеством и непревзойденным дизайном. Несмотря на этот успех, компания не останавливается в своем развитии, планируя достижения еще больших высот, в области производства дорогой бытовой техники, а также, в стремлении укреплять отношения со своими клиентами.

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