08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
08:50
СКА проиграл омскому «Авангарду» со счётом 4:2
20:14
Выставка Маши Богораз «Иди и не оглядывайся»
17:01
Петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»
16:53
В Петербурге депутаты возложили цветы к мемориальной доске ЛАНО
13:15
На «Госуслугах» появится QR-код для использования вместо бумажного паспорта
12:27
На Комендантском проспекте ускорят движение городского наземного транспорта
12:24
День Ленинградского народного ополчения
12:20
В Госдуме заявили о рисках неконтролируемого внедрения ИИ и поддержали создание стандарта ФСТЭК
12:02
На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе
11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика
11:16
На проспекте Науки кладовщик маркетплейса порезал двоих мужчин
16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
14:37
На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия
14:32
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте
14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Мощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
Все новости
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Почти два миллиона человек были перемещены, когда смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай, 14 человек погибли на Тайване

Почти два миллиона человек были переселены из мегаполисов на юге Китая, в то время как мощный тайфун обрушился на одно из самых густонаселенных побережий в мире, вызвав смертоносное наводнение на Тайване, где более 100 человек числятся пропавшими без вести.

Тайфун Рагаса, который несколько дней назад стал самым сильным штормом на земле в этом году, в среду остановил финансовый центр Гонконг и районы южного Китая после того, как пронесся через отдаленные острова на Филиппинах и горные районы Тайваня.

Тайфун оставил за собой след разрушений, вызвав оползни и огромные волны, и теперь обрушивается на китайскую провинцию Гуандун, где расположены такие крупные города, как Шэньчжэнь и Гуанчжоу.

На Тайване по меньшей мере 14 человек погибли, и спасатели пытаются найти еще 129 человек, которые все еще числятся пропавшими без вести после того, как естественная плотина, сдерживающая недавно образовавшееся озеро, рухнула, высвободив 68 миллионов тонн воды и затопив близлежащий поселок Гуанфу.


