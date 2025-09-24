Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай

Почти два миллиона человек были переселены из мегаполисов на юге Китая, в то время как мощный тайфун обрушился на одно из самых густонаселенных побережий в мире, вызвав смертоносное наводнение на Тайване, где более 100 человек числятся пропавшими без вести.

Тайфун Рагаса, который несколько дней назад стал самым сильным штормом на земле в этом году, в среду остановил финансовый центр Гонконг и районы южного Китая после того, как пронесся через отдаленные острова на Филиппинах и горные районы Тайваня.

Тайфун оставил за собой след разрушений, вызвав оползни и огромные волны, и теперь обрушивается на китайскую провинцию Гуандун, где расположены такие крупные города, как Шэньчжэнь и Гуанчжоу.

На Тайване по меньшей мере 14 человек погибли, и спасатели пытаются найти еще 129 человек, которые все еще числятся пропавшими без вести после того, как естественная плотина, сдерживающая недавно образовавшееся озеро, рухнула, высвободив 68 миллионов тонн воды и затопив близлежащий поселок Гуанфу.



