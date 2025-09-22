ента новостей

Vощный шторм обрушился на Филиппины

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Самый мощный шторм на земле в этом году обрушился на Филиппины. Гонконг, Тайвань и южный Китай подняты по тревоге

Сильнейший шторм в мире в этом году проходит над северными Филиппинами с разрушительными ветрами и проливными дождями, что вынудило эвакуировать тысячи людей и подготовиться в близлежащих Гонконге, Тайване и материковом Китае.

После быстрого усиления над Филиппинским морем Рагаса, известный на Филиппинах как Нандо, стал крупным и мощным супертайфуном с устойчивым ветром более 267 км / ч, что эквивалентно урагану 5-й категории.

Десятки миллионов человек могут пострадать от шторма, который, как ожидается, выйдет на берег или пройдет вблизи Батанеса и островов Бабуян, к северу от филиппинского острова Лусон, прежде чем направиться в крупные города Гонконг и Макао, а также провинцию Гуандун в материковом Китае.

По состоянию на утро понедельника шторм был расположен чуть более 1000 км с востока на юго-восток от Гонконга и двигался на запад примерно в 23 км / ч.

