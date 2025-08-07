В Китае появился новый опасный вирус

«Питерец.ру» сообщает, что в Китае появился вирус, передающейся через комаров. Речь идет о вспышке так называемой лихорадки чикунгунья, в результате которой в Поднебесной предпринимаются меры, сопоставимые с ограничениями, введенными во время пандемии COVID-19. На данный момент зарегистрировано не менее 10 тысяч случаев заражения.

По информации СМИ, для борьбы с распространяющимся через комаров вирусом в Китае проводится обработка территорий инсектицидами. Заболевание проявляется высокой температурой, суставными болями, слабостью, тошнотой и кожными высыпаниями.

В пресс-службе Роспотребнадзора РФ сообщили о контроле за информацией о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. Ведомство также отметило отсутствие зафиксированных случаев заболевания на территории России, но признало существование рисков его завоза.

Кроме того, проводится регулярный мониторинг популяции комаров, являющихся переносчиками лихорадки чикунгунья. В настоящий момент эпидемиологическая угроза в РФ отсутствует, но граждан призвали соблюдать меры предосторожности при поездках в страны, где распространено данное заболевание.