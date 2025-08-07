ента новостей

13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
22:52
Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев
20:38
В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий
20:32
В Петербурге начали тестирование нового электробуса
20:22
На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе
19:16
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл
15:45
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют съезд
13:39
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
13:34
В Ленобласти задержали сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого
13:20
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины
13:17
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
13:11
На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой
12:39
Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей
12:06
В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии
12:00
Ладожский мост разведут для прохода судов и яхты «Адмирал Крюйс»
11:47
В Парголово женщина подожгла знакомую в автомашине из ревности
09:33
Полицейские провели профилактический рейд против «обочечников»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » В Китае появился новый опасный вирус

В Китае появился новый опасный вирус

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
CC0 Public Domain
В связи с появлением нового опасного вируса в Китае ситуация находится под пристальным вниманием 

«Питерец.ру» сообщает, что в Китае появился вирус, передающейся через комаров. Речь идет о вспышке так называемой лихорадки чикунгунья, в результате которой в Поднебесной предпринимаются меры, сопоставимые с ограничениями, введенными во время пандемии COVID-19. На данный момент зарегистрировано не менее 10 тысяч случаев заражения.

По информации СМИ, для борьбы с распространяющимся через комаров вирусом в Китае проводится обработка территорий инсектицидами. Заболевание проявляется высокой температурой, суставными болями, слабостью, тошнотой и кожными высыпаниями.

В пресс-службе Роспотребнадзора РФ сообщили о контроле за информацией о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. Ведомство также отметило отсутствие зафиксированных случаев заболевания на территории России, но признало существование рисков его завоза.

Кроме того, проводится регулярный мониторинг популяции комаров, являющихся переносчиками лихорадки чикунгунья. В настоящий момент эпидемиологическая угроза в РФ отсутствует, но граждан призвали соблюдать меры предосторожности при поездках в страны, где распространено данное заболевание.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-11-2020, 08:51
Кто распространил вирус?
17-10-2022, 09:29
Уганда объявляет о трехнедельном карантине из-за роста числа случаев лихорадки Эбола
13-08-2022, 10:28
Исследователи говорят, что новый вирус Лангья, обнаруженный в Китае, может быть «верхушкой айсберга» среди неизвестных патогенов
27-01-2020, 08:08
В Петербурге смогут выявлять коронавирус
3-12-2021, 13:00
В Германии обнаружены новые случаи заражения COVID-19 «Омикрон»
3-11-2021, 14:14
Петербургский росгвардеец Александр Комаров завоевал золото на первенстве мира в Белграде

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
Сегодня, 09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
Вчера, 00:38
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека
4-08-2025, 21:55
В Колпино пожилая женщина попала под колеса рейсового автобуса
Наверх