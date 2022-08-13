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Питерец.ру » События в мире » Исследователи говорят, что новый вирус Лангья, обнаруженный в Китае, может быть «верхушкой айсберга» среди неизвестных патогенов

Исследователи говорят, что новый вирус Лангья, обнаруженный в Китае, может быть «верхушкой айсберга» среди неизвестных патогенов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Исследователи говорят, что новый вирус Лангья, обнаруженный в Китае, может быть «верхушкой айсберга» среди неизвестных патогенов

По словам ученых, требуется дополнительное наблюдение за новым вирусом, обнаруженным у десятков людей в восточном Китае, который, возможно, не вызовет следующей пандемии, но показывает, насколько легко вирусы могут незаметно перемещаться от животных к людям.
Вирус, получивший название Langya henipavirus, заразил почти три десятка фермеров и других жителей, по словам группы ученых, которые полагают, что он мог прямо или косвенно передаться людям от землероек — мелких млекопитающих, похожих на кротов, обитающих в самых разных средах обитания.
Ученые заявили, что патоген не вызывал никаких смертей, но был обнаружен у 35 пациентов с несвязанной лихорадкой в ​​больницах в провинциях Шаньдун и Хэнань в период с 2018 по 2021 год. в людей по всему миру.

«Мы сильно недооцениваем число этих зоонозных случаев в мире, и это (вирус Лангиа) — лишь верхушка айсберга», — сказал новый эксперт по вирусам Лео Пун, профессор Школы общественного здравоохранения Университета Гонконга. который не участвовал в последнем исследовании.

Первое научное исследование вируса, опубликованное в переписке группы китайских и международных исследователей в Медицинском журнале Новой Англии на прошлой неделе, привлекло внимание всего мира из-за повышенной обеспокоенности вспышками заболеваний. Сотни тысяч новых случаев Covid-19 по-прежнему регистрируются во всем мире каждый день, спустя почти три года после того, как новый коронавирус, вызвавший пандемию, был впервые обнаружен в Китае.

Тем не менее, исследователи говорят, что нет никаких доказательств того, что вирус Лангья распространяется между людьми или что он вызвал локальную вспышку связанных случаев. Они добавили, что необходимы дополнительные исследования на большей подгруппе пациентов, чтобы исключить передачу вируса от человека к человеку.
Ветеран, начинающий ученый-инфекционист Линфа Ван, который был частью исследовательской группы, сказал CNN, что, хотя новый вирус вряд ли превратится в «еще одно событие «болезни X», такое как ранее неизвестный патоген, который вызывает эпидемию или пандемию. «это действительно демонстрирует, что такие побочные эффекты зоонозов случаются чаще, чем мы думаем или знаем».

Чтобы снизить риск того, что возникающий вирус перерастет в кризис в области здравоохранения, «абсолютно необходимо проводить активное наблюдение прозрачным и совместным международным образом», — сказал Ван, профессор Медицинской школы Сингапурского национального университета Дьюка.

Источник: CNN
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