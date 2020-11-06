Кто распространил вирус?

«Питерец.ру» сообщает, что британские и португальские ученые выявили основной источник распространения коронавируса. В результате исследований ученые подтвердили, что covid-19 появился в Китае, и попал человеческий организм от летучих мышей.

Однако основным источником заражения этой инфекцией оказался европейский континент. Здесь достаточно поздно ограничили перемещения граждан. В итоге вирус попал в США и другие части мира. Именно из Европы вирус стал распространяться активными темпами.

В Старом Свете не смогли отреагировать столь же быстро и решительно, как в Китае. Но на тот момент никто не понимал масштабов надвигающейся угрозы. Так что винить в происходящем европейские страны не стоит.