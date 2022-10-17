Уганда объявляет о трехнедельном карантине из-за роста числа случаев лихорадки Эбола

Президент Уганды Йовери Мусевени объявил о немедленном трехнедельном карантине в двух районах повышенного риска, поскольку страна борется с ростом числа случаев заражения лихорадкой Эбола.

Все движение в районах Мубенде и Кассанда и из них будет остановлено, сказал Мусевени в телеобращении в субботу, хотя грузовым автомобилям будет разрешен въезд и выезд из этих районов.

Также будет введен комендантский час. Он добавил, что места отправления культа, бары, спортивные залы, сауны и другие развлекательные заведения будут закрыты, но школы останутся открытыми.

«Учитывая серьезность проблемы, а также для предотвращения дальнейшего распространения и защиты жизней и средств к существованию, правительство принимает дополнительные меры, требующие действий от всех нас», — сказал Мусевени.

Министерство здравоохранения Уганды также усилит отслеживание контактов и помощь местным медицинским учреждениям.

Эбола — редкое, но смертельное заболевание. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), он распространяется при прямом контакте с жидкостями организма и не передается воздушно-капельным путем.

От него нет лекарства, и нет одобренной вакцины, хотя предпринимаются согласованные усилия по ее созданию.

Выступая на брифинге для СМИ в начале этого месяца, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцины, успешно использованные для сдерживания недавних вспышек лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, неэффективны против типа вируса Эбола, который в настоящее время циркулирует в Уганде.

«Однако несколько вакцин против этого вируса находятся на разных стадиях разработки, две из которых могут начать клинические испытания в Уганде в ближайшие недели, ожидая одобрения регулирующих органов и этических норм со стороны правительства Уганды», — сказал Тедрос.

Уганда пережила четыре вспышки лихорадки Эбола. Самый смертоносный унес жизни более 200 человек в 2000 году.

Мусевени объявил о вспышке лихорадки Эбола в сентябре после того, как был подтвержден случай относительно редкого суданского штамма, и случаи заболевания начали расти в округах.

Последняя вспышка на данный момент унесла жизни 29 человек из 63 зарегистрированных случаев.

По данным CDC, человек, инфицированный лихорадкой Эбола, «не заразен, пока не появятся симптомы (включая лихорадку, головную боль, боль в мышцах и суставах, утомляемость, потерю аппетита, желудочно-кишечные симптомы и необъяснимое кровотечение)».

По данным CDC, вирус распространяется при прямом контакте с жидкостями организма и не передается воздушно-капельным путем.