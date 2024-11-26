В Южной Корее мужчина осужден за переедание

Южнокорейский мужчина, который набрал вес, чтобы уклониться от армии и избежал тюрьмы после того, как пообещал пройти обязательную военную службу.

Суд Сеула приговорил мужчину, имя которого не было опубликовано, к одному году тюремного заключения с отсрочкой на два года за нарушение Закона о военной службе страны.

По данным ноябрьского медицинского осмотра, его отстранили от действительной военной службы в июне прошлого года после того, как он весил 102 килограмма и индекс массы тела классифицировался как ожирение, через шесть лет после того, как его признали годным к службе после первоначального медицинского осмотра.

«Подсудимый потреблял высококалорийную пищу, примерно вдвое увеличивал порции еды, воздерживался от физически тяжелых работ, таких как работа по доставке посылок, и пил большое количество воды непосредственно перед измерениями, чтобы намеренно увеличить свой вес», — говорится в постановлении судьи.

Мужчина, возраст которого суд не разглашает, с тех пор «выразил намерение искренне выполнять свой военный долг», говорится в постановлении.

Согласно постановлению, друг, который поощрял этого человека перейти к радикальному режиму питания, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой на один год за пособничество и подстрекательство к совершению преступления.

После Корейской войны почти все трудоспособные мужчины в Южной Корее были обязаны прослужить в армии не менее 18 месяцев к тому времени, когда им исполнится 28 лет.

Это требование уже давно является спорной темой: по данным Amnesty International, за последние годы в тюрьму были заключены сотни отказников от военной службы по убеждениям, многие из которых отказались служить по религиозным мотивам.

Как сообщило информационное агентство Yonhap в 2018 году, были десятки случаев, когда молодые люди намеренно набирали или теряли вес, симулировали психическое заболевание, делали татуировки на все тело или причиняли себе вред, чтобы получить освобождение от уплаты налогов. С тех пор военные стали более терпимы к татуировки, закрывающие эту конкретную лазейку для уклонения от призыва.