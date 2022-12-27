ента новостей

14:38
В Петербурге при поддержке единороссов прошел новогодний праздник для особенных детей
14:33
Александр Беглов поздравил петербургских спасателей с профессиональным праздником
14:31
Тайвань продлевает срок обязательной военной службы, чтобы противостоять угрозе Китая
14:28
Южная Корея открыла предупредительные выстрелы после того, как северокорейские беспилотники вошли в ее воздушное пространство
13:13
В Красносельском районе иномарка сбила девушку в наушниках
13:07
Школьница из ЛНР посетила Петербург
13:04
В Петербурге пассажирка напала на кондуктора автобуса
13:03
Глава СК РФ поручил проверить данные о возможном сносе завода «Ригель» в Петербурге
12:43
В Петербурге мужчина осужден к реальному лишению свободы за нетрезвое вождение каршеринга
12:34
В Гатчине пройдут всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима»
12:30
В Петербурге полицейские проводят проверку по факту смерти малолетней девочки
11:26
В Ленобласти обстреляли и пытались поджечь строящейся дом
11:16
Сергей Боярский дал старт благотворительной акции «С Новым годом, ветеран!»
10:28
В Петербурге задержана «ясновидящая», обманувшая пенсионерку
10:14
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании 11-летней падчерицы
10:07
В Киришах после пожара обнаружены двое погибших
10:03
Заболеваемость должна снизиться
09:35
Сколько денег принесли туристы?
09:08
В СНГ договариваются
18:34
В Мариинском дворце отметили юбилей «Боевого братства»
16:18
В Петербург прибыли руководители стран-участниц СНГ
15:45
Pop-up выставка «Русские полярные экспедиции в Арктику»
15:34
Выставка «Нина Рыжикова: мои акварельные истории»
15:03
Второй вестибюль станции метро «Московская» открылся после капитального ремонта
13:28
Предновогодняя премьера театральной студии СПбГМТУ прошла с аншлагом
12:52
Депутаты в преддверии Нового года навестили семьи мобилизованных петербуржцев
12:50
Русский музей при поддержке «Единой России» провел новогодний праздник для семей участников спецоперации
12:39
Выставка «Между светом и тенью»
12:30
«Остров фортов» провел в Кронштадте детские новогодние елки
12:00
Подарили елку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Тайвань продлевает срок обязательной военной службы, чтобы противостоять угрозе Китая

Тайвань продлевает срок обязательной военной службы, чтобы противостоять угрозе Китая

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Тайвань продлит срок обязательной военной службы для всех мужчин, имеющих право на военную службу, с четырех месяцев до года

Тайвань продлит срок обязательной военной службы для всех мужчин, имеющих право на военную службу, с четырех месяцев до года на фоне растущих угроз со стороны Китая, заявил президент Цай Инвэнь на пресс-конференции в Тайбэе во вторник.

По ее словам, четырехмесячная обязательная военная подготовка «больше не может соответствовать потребностям» обороны Тайваня, добавив, что, хотя продление срока службы было «трудным решением», оно было необходимо для защиты демократического образа жизни на острове.

«Никто не хочет войны. Тайваньское правительство и его народ этого не хотят, этого не хочет и международное сообщество. Но мир не падает с неба», — сказала она.

«Нам нужно активно готовиться к войне, чтобы предотвратить войну, и нам нужно уметь вести войну, чтобы остановить войну».

По ее словам, новый период призыва, который вступит в силу в начале 2024 года, будет распространяться на мужчин, родившихся после 2005 года.

Этот шаг знаменует собой разворот для Тайваня, самоуправляемой демократии с населением 23,5 миллиона человек, которая еще в 2018 году сократила обязательный призыв с одного года до четырех месяцев.

Это происходит на фоне того, что Китай все чаще заявляет о своих территориальных претензиях в отношении Тайваня, который правящая Коммунистическая партия Китая в Пекине никогда не контролировала, включая отправку 47 самолетов через срединную линию Тайваньского пролива в воскресенье — крупнейшее вторжение в зону противовоздушной обороны острова за последнее время. месяцы.

По данным министерства обороны Тайваня, все призывники по новой системе должны будут пройти восьминедельную базовую военную подготовку, а затем 44 недели наземной подготовки.

По словам Цая, ежемесячная зарплата призывников также будет повышена со 195 до более чем 650 долларов в месяц.

«Поддержание мира зависит от национальной обороны, а национальная оборона зависит от каждого гражданина», — сказала она.
Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-10-2021, 11:21
Президент Китая Си Цзиньпин пообещал добиться «воссоединения» с Тайванем мирными средствами
15-10-2021, 10:23
Напряженность между Китаем и Тайванем вызывает опасения
30-07-2022, 10:32
Что Тайвань думает о возможности визита Нэнси Пелоси?
12-10-2021, 11:10
Китай заявил, что провел учения по высадке на берег в провинции напротив Тайваня
4-05-2021, 12:21
В Ленобласти более 300 кандидатов отобрано для прохождения военной службы по контракту
31-05-2022, 10:09
Делегация Конгресса США неожиданно посетила Тайвань

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
105
Сегодня, 13:13
В Красносельском районе иномарка сбила девушку в наушниках
0
116
Вчера, 11:00
По факту смертельного ДТП во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело
0
140
Вчера, 10:55
В Выборгском районе задержан виновник смертельного ДТП
0
106
Вчера, 10:18
В Ленобласти внедорожник переехал мужчину лежавшего на проезжей части
Наверх