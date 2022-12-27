Тайвань продлевает срок обязательной военной службы, чтобы противостоять угрозе Китая

Тайвань продлит срок обязательной военной службы для всех мужчин, имеющих право на военную службу, с четырех месяцев до года на фоне растущих угроз со стороны Китая, заявил президент Цай Инвэнь на пресс-конференции в Тайбэе во вторник.

По ее словам, четырехмесячная обязательная военная подготовка «больше не может соответствовать потребностям» обороны Тайваня, добавив, что, хотя продление срока службы было «трудным решением», оно было необходимо для защиты демократического образа жизни на острове.

«Никто не хочет войны. Тайваньское правительство и его народ этого не хотят, этого не хочет и международное сообщество. Но мир не падает с неба», — сказала она. «Нам нужно активно готовиться к войне, чтобы предотвратить войну, и нам нужно уметь вести войну, чтобы остановить войну».

По ее словам, новый период призыва, который вступит в силу в начале 2024 года, будет распространяться на мужчин, родившихся после 2005 года.

Этот шаг знаменует собой разворот для Тайваня, самоуправляемой демократии с населением 23,5 миллиона человек, которая еще в 2018 году сократила обязательный призыв с одного года до четырех месяцев.

Это происходит на фоне того, что Китай все чаще заявляет о своих территориальных претензиях в отношении Тайваня, который правящая Коммунистическая партия Китая в Пекине никогда не контролировала, включая отправку 47 самолетов через срединную линию Тайваньского пролива в воскресенье — крупнейшее вторжение в зону противовоздушной обороны острова за последнее время. месяцы.

По данным министерства обороны Тайваня, все призывники по новой системе должны будут пройти восьминедельную базовую военную подготовку, а затем 44 недели наземной подготовки.

По словам Цая, ежемесячная зарплата призывников также будет повышена со 195 до более чем 650 долларов в месяц.

«Поддержание мира зависит от национальной обороны, а национальная оборона зависит от каждого гражданина», — сказала она.