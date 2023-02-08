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Питерец.ру » События в мире » Новозеландский пилот взят в заложники сепаратистами в Индонезии

Новозеландский пилот взят в заложники сепаратистами в Индонезии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Боевики сепаратистов в беспокойном регионе Папуа в Индонезии захватили пилота из Новой Зеландии

Боевики сепаратистов в беспокойном регионе Папуа в Индонезии захватили пилота из Новой Зеландии и держат его в заложниках после того, как подожгли его самолет, говорится в заявлении группировки.

Пилот, которого местная полиция идентифицировала как Филипа Мертенса, был схвачен во вторник после приземления коммерческого чартерного рейса в аэропорту Паро в отдаленном высокогорье регентства Ндуга.

Пять пассажиров, в том числе ребенок, находились на рейсе Susi Air, но остается неясным, что с ними случилось, заявил во вторник журналистам главный инспектор полиции Папуа Матиус Фахири.

На место отправлена ​​поисковая группа в составе полиции и военных.

Во вторник Национально-освободительная армия Западного Папуа (TPNPB) заявила, что сожгла самолет на аэродроме и «арестовала» пилота, прежде чем взять его в заложники.

«Он наш второй заложник», — сказал представитель командира TPNPB Эганус Когея в заявлении, с которым ознакомился CNN, что, по-видимому, является ссылкой на инцидент в 1996 году, когда Движение за свободное Папуа взяло в плен 26 членов миссии по исследованию дикой природы в соседнем район Мапендума. По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), некоторых заложников удерживали более четырех месяцев.

В заявлении Эганус также потребовал, чтобы все входящие рейсы в аэропорт Паро были остановлены, и сказал, что пилот не будет освобожден до тех пор, пока правительство Индонезии не признает независимость папуасов.

Правительство Индонезии определяет TPNPB как террористическую группу.

Правительственные чиновники Новой Зеландии сообщили CNN, что они «осведомлены о ситуации, связанной с новозеландским пилотом в Папуа», и что посольство Новой Зеландии в Джакарте оказывает консульскую поддержку семье.

Основательница Susi Air Суси Пуджиастути сообщила в Твиттере, что молится за безопасность пилота и пассажиров.

Боевики-сепаратисты в самом восточном регионе Индонезии, Папуа, требуют независимости с тех пор, как этот регион был взят под контроль Индонезии после спорного голосования 1969 года под наблюдением Организации Объединенных Наций.

Источник: CNN
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