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Питерец.ру » Происшествия » В лобовом ДТП под Тихвином погибли четыре человека

В лобовом ДТП под Тихвином погибли четыре человека

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Прокуратура ЛО
Под Тихвином в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, еще два человека госпитализированы с тяжелыми травмами

По факту ДТП, которое произошло сегодня около 15:50 на на 436 километре трассы «А-114» в Тихвинском районе Ленобласти, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пр предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди А4», направляясь со стороны города Вологда в сторону города Новая Ладога, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Дастер», двигавшимся в противоположном направлении.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, еще два человека госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП
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