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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти

Накануне вечером, 2 июня около 17:30на 395-м километре трассы Р-21 (Вологда-Тихвин) произошло лобовое ДТП. Двадцатипятилетний водитель автомобиля "Хонда", выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем "Фотон" с полуприцепом. За рулем грузовика находился 64-летний мужчина.

Вследствие аварии водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель грузового транспортного средства был госпитализирован.

На данный момент по факту произошедшего ДТП ведется проверка.

Все по теме: Ленобласть, Бокситогорский район, ДТП
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