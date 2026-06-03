В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки

Накануне вечером, 2 июня около 17:30на 395-м километре трассы Р-21 (Вологда-Тихвин) произошло лобовое ДТП. Двадцатипятилетний водитель автомобиля "Хонда", выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем "Фотон" с полуприцепом. За рулем грузовика находился 64-летний мужчина.

Вследствие аварии водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель грузового транспортного средства был госпитализирован.

На данный момент по факту произошедшего ДТП ведется проверка.