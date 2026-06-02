Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга

Усадьба А.И. Чернова «Сосновка», представляющая собой памятник архитектуры федерального значения, перешла от федерального подчинения в собственность Санкт-Петербурга. Расположенная по адресу Октябрьская набережная, 72, усадьба будет подвергнута масштабной реставрации, охватывающей жилые постройки, гидротехнические сооружения и прилегающий парк. Планируется создание современного культурно-просветительского центра, который предложит петербуржцам музейные пространства и зоны для досуга. Управление объектом поручено музею «Невская застава».

Губернатор Александр Беглов отметил, что усадьба «Сосновка» является ценной частью истории города, находившейся в плачевном состоянии, но теперь получившей шанс на новую жизнь. По его словам, главная цель — трансформировать это живописное место в популярный центр притяжения для жителей Невского района и всего города. Эта инициатива является частью системной работы по сохранению исторического наследия, которая входит в число десяти приоритетов городского развития.

Архитектурный ансамбль, возведенный в конце XIX века, служит ярким примером русской эклектики, где современные на тот период декоративные решения гармонично сочетаются с традициями русского зодчества. Особняк был спроектирован архитектором Александром фон Гогеном, известным также по работе над Суворовским музеем и особняком Матильды Кшесинской, и построен в начале 1890-х годов для полковника (впоследствии генерала) Александра Ивановича Чернова. Соавтором проекта выступил архитектор Алексей Кузнецов. Помимо архитектурной значимости, важность представляет ландшафтный парк с живописной растительностью и системой прудов, заложенной еще в начале XIX века.