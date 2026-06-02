ента новостей

12:28
В Петербурге полицейские прервали опасную поездку троих подростков на питбайках
12:24
В Ленобласти погиб водитель мусоровоза при погрузке мусора
12:14
Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга
12:00
«Водоканал Санкт‑Петербурга» возглавит новый руководитель
11:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда
11:37
В Петербурге полицейские искали мигрантов в здании лицея на Социалистической улице
11:30
В Петербурге пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026»
09:56
В Ленобласти на транспортной развязке на обходе Луги полностью перекроют все съезды
09:53
Фестиваль «Паруса Кронштадта»
09:43
Концерт Дмитрия Петрова «Полиглот-меломан»
09:41
Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0
14:29
Беглов поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом
14:17
В РГПУ стартовала первая смена «Герценовских каникул»
10:33
На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют одну полосу
10:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек
10:27
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы
10:12
Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году
10:04
В Шушарах ликвидировали подпольный алкомаркет в грузовом контейнере
09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
21:37
Международный проект «Петербургские театральные мастерские»
21:34
На участке федеральной трассы «Магистральная» введут реверсивное движение
21:28
Премьера спектакля «Собака на сене» в театре-фестивале «Балтийский дом»
12:40
На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу
10:28
Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»
10:09
В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина
10:03
В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг
09:57
На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа
22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
20:03
Выставка «Лучезарные люди»
20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга

Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга, будет отреставрирована и станет музеем

Усадьба А.И. Чернова «Сосновка», представляющая собой памятник архитектуры федерального значения, перешла от федерального подчинения в собственность Санкт-Петербурга. Расположенная по адресу Октябрьская набережная, 72, усадьба будет подвергнута масштабной реставрации, охватывающей жилые постройки, гидротехнические сооружения и прилегающий парк. Планируется создание современного культурно-просветительского центра, который предложит петербуржцам музейные пространства и зоны для досуга. Управление объектом поручено музею «Невская застава».

Губернатор Александр Беглов отметил, что усадьба «Сосновка» является ценной частью истории города, находившейся в плачевном состоянии, но теперь получившей шанс на новую жизнь. По его словам, главная цель — трансформировать это живописное место в популярный центр притяжения для жителей Невского района и всего города. Эта инициатива является частью системной работы по сохранению исторического наследия, которая входит в число десяти приоритетов городского развития.

Архитектурный ансамбль, возведенный в конце XIX века, служит ярким примером русской эклектики, где современные на тот период декоративные решения гармонично сочетаются с традициями русского зодчества. Особняк был спроектирован архитектором Александром фон Гогеном, известным также по работе над Суворовским музеем и особняком Матильды Кшесинской, и построен в начале 1890-х годов для полковника (впоследствии генерала) Александра Ивановича Чернова. Соавтором проекта выступил архитектор Алексей Кузнецов. Помимо архитектурной значимости, важность представляет ландшафтный парк с живописной растительностью и системой прудов, заложенной еще в начале XIX века.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-01-2023, 14:07
Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов добился передачи в собственность Санкт-Петербурга Дачи Чернова
12-01-2023, 12:03
На территории Дачи Чернова может появиться аналог московского Зарядья
25-01-2021, 11:32
Весной в усадебном доме Демидовых начнутся противоаварийные работы
20-06-2023, 13:09
В Петербурге возобновляются бесплатные экскурсии в усадьбу княгини Дашковой
18-02-2015, 09:28
Дом Шагина признан памятником регионального значения
26-10-2012, 07:41
На аукционе продали дачу графини Самойловой в Павловске

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек
29-05-2026, 09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
27-05-2026, 22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
26-05-2026, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
Наверх