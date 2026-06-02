В Петербурге полицейские прервали опасную поездку троих подростков на питбайках

Инцидент с участием несовершеннолетних на питбайках в Красносельском районе Петербурга вновь обострил вопросы детского дорожного травматизма и родительской ответственности.

Сотрудники ГИБДД пытались остановить трех подростков, ехавших на питбайках по Петергофскому шоссе. Юные водители проигнорировали требования инспекторов и попытались скрыться, создавая опасные маневры в потоке машин.

В результате двое из них, 14 и 15 лет, попали в несерьезное ДТП. Третий нарушитель, 16-летний подросток, был задержан.

Сотрудники полиции оформили административные материалы. Питбайки изъяты и отправлены на спецстоянку.

Сведения о произошедшем переданы в отдел по делам несовершеннолетних. Инспекторы проведут беседы с подростками и их родителями.

Кроме того, будет решаться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.