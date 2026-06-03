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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения, в связи с производством работ по замене деформационного шва

В связи с проведением ремонтных работ на 68-м километре внешней стороны Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга, на участке пересечения с Пулковским шоссе, будут временно перекрыты две полосы движения, информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 29 июня по 16 июля будут закрыты третья и четвертая полосы движения в связи с заменой деформационного шва. Затем, с 17 июля по 2 августа, будут перекрыты первая и вторая полосы. С 3 по 17 августа ограничат движение по полосе безопасности и переходно-скоростной полосе.

На оставшихся открытыми для движения полосах будет установлено ограничение максимальной скорости до 50 км/ч. Все работы будут выполняться круглосуточно, в три смены, согласно утвержденной организации дорожного движения.

Ограничения будут обозначены временными дорожными знаками, водоналивными барьерами и световой сигнализацией. Информация о перекрытии полос также будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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