Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские искали мигрантов в здании лицея на Социалистической улице

В Петербурге полицейские искали мигрантов в здании лицея на Социалистической улице

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Песчаные баррикады и запертая крыша не помогли мигрантам скрыться от полиции

В здании лицея на Социалистической улице, где сейчас активно идут строительные работы, сотрудники полиции провели проверку соблюдения миграционного законодательства. Во время мероприятия были проверены 60 человек, из которых 30 — выходцы из Центральной Азии. Восемь мигрантов, нарушивших законодательство, были доставлены в отделы полиции для составления административных материалов по статье 18.8 КоАП РФ.

Иностранные рабочие, приехавшие из соседних стран, предпринимали попытки избежать встречи с правоохранителями, укрываясь в помещениях и пытаясь слиться с обстановкой. Некоторые рабочие забаррикадировались на крыше, отказываясь впускать полицию.

Предполагается, что мигранты были осведомлены о предстоящей проверке, так как перед лицеем были обнаружены насыпи из песка, которые могли служить препятствием для служебного транспорта.

Параллельно с миграционным контролем, сотрудники ГАИ проверяли близлежащий транспорт. Осмотрено 25 автомобилей, составлено шесть административных протоколов, в том числе за нарушения, связанные с перевозкой пассажиров и управлением транспортным средством.

Данные мероприятия проводятся для обеспечения общественной безопасности в городе, под контролем руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

