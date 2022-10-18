Судебный процесс по делу об убийстве в Индонезии проливает свет на предполагаемую безнаказанность полиции

Суд над бывшим генералом индонезийской полиции, обвиняемым в организации убийства своего телохранителя, начался в понедельник в суде Джакарты по делу, которое привлекло внимание к предполагаемой безнаказанности и коррупции в полиции страны.

Дело против Ферди Самбо, бывшего генерального инспектора и главы внутренних дел национальной полиции, привлекло внимание общественности в стране, где, согласно опросам, недоверие к полиции остается высоким.

Первоначально полиция сообщила, что телохранитель, 27-летний бригадный генерал Нопрянсях Йосуа Хутабарат, был убит в перестрелке с другим офицером в резиденции Самбо в Джакарте 8 июля.

Но заявления семьи Хутабарата о том, что на теле телохранителя были следы пыток, привели к повторному вскрытию, в ходе которого была раскрыта полицейская версия событий.

Самбо, который был с позором уволен в августе, был обвинен в умышленном убийстве, преступлении, которое может повлечь за собой смертную казнь, и воспрепятствовании правосудию.

В понедельник в суде прокурор заявил, что Самбо приказал одному из своих офицеров выстрелить в Хутабарата, прежде чем всадить последнюю пулю ему в затылок и выстрелить из пистолета в стену, чтобы создать видимость перестрелки.

Прокуратура заявила, что мотивом было убеждение, что телохранитель изнасиловал жену Самбо.

Адвокат Самбо отказался сообщить, как будет выступать его клиент, но на пресс-конференции на прошлой неделе сказал, что Самбо приказал напасть на Хутабарата, а не стрелять.

В общей сложности пять человек, включая Самбо, его жену, двух полицейских и водителя, обвиняются в умышленном убийстве в связи со смертью Хутабарата.

Адвокат жены Самбо отказался комментировать ее заявление.

Накануне суда начальник полиции Листьо Сигит Прабово заявил, что по делу пытались уничтожить улики.

В заявлении от 24 августа Прабово сообщил, что в отношении 97 офицеров ведется расследование, 35 из которых обвиняются в нарушении этических норм.

Полиция, которая в недавнем опросе Indikator заняла меньше всего доверия среди правоохранительных органов Индонезии, также сталкивается с давлением из-за своей роли в смертельной футбольной давке в начале этого месяца, в результате которой погибло более 130 человек.