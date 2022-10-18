ента новостей

10:27
В Петербурге после драки в школе госпитализирован 11-летний мальчик
09:56
В Сосновом Бору лжеэнергетик оставил пенсионерку без денег
09:51
На федеральной трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Петербурга
09:08
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за «ошибки» в мини-бюджете
09:02
Судебный процесс по делу об убийстве в Индонезии проливает свет на предполагаемую безнаказанность полиции
08:01
Медведев раскритиковал Израиль
07:26
Противоковидные требования смягчают
06:46
Интерес к наличным сохраняется
23:36
Понедельник в КХЛ: крах «Торпедо» и «Авангарда»
21:26
Стартует Фестиваль «Ситар в Петербурге»
19:58
Двести школьников региона вышли на «Тропу боевого братства Ленинградской области»
19:52
Федерация бокса России: «Матчевая встреча «Россия-Куба» - первый международный старт под своим флагом для сборной России»
18:10
В СПбГУ представили альбом, посвященный Юрию Новицкому
18:08
Волонтёры Победы раскроют секреты обороны подземной крепости Аджимушкай в годы Великой Отечественной войны
18:07
В Петербурге увеличат расходы на охрану окружающей среды
18:06
Беглов вынуждает бизнес становиться субподрядчиками по оборонным заказам НПО «Спецматериалы» - спонсором его избирательной компании
17:03
В Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции
16:55
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
15:52
В Петербурге мужчина похитил из Парка Интернационалистов телефонный кабель
15:48
Петербуржцы стали победителями международного турнира по каратэ
15:07
Выставка «Внутренний человек»
14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
13:54
Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям
13:22
В Петербурге определили победителя второго этапа конкурса «Народный участковый»
13:20
Александр Бельский: Молодое поколение должно хранить память о павших воинах
13:09
В Петербурге полицейские спасли мужчину от падения из окна седьмого этажа
11:57
При поддержке депутатов решены вопросы 800 мобилизованных петербуржцев
11:21
Большинство петербуржцев и жителей Ленобласти почти не пользуются наличными деньгами
11:07
Предприниматели подготовили свыше 15 предложений по внесению изменений в городские правила благоустройства
10:40
Учителя могут использовать WhatsApp
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Судебный процесс по делу об убийстве в Индонезии проливает свет на предполагаемую безнаказанность полиции

Судебный процесс по делу об убийстве в Индонезии проливает свет на предполагаемую безнаказанность полиции

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Суд над бывшим генералом индонезийской полиции, обвиняемым в организации убийства своего телохранителя, начался

Суд над бывшим генералом индонезийской полиции, обвиняемым в организации убийства своего телохранителя, начался в понедельник в суде Джакарты по делу, которое привлекло внимание к предполагаемой безнаказанности и коррупции в полиции страны.

Дело против Ферди Самбо, бывшего генерального инспектора и главы внутренних дел национальной полиции, привлекло внимание общественности в стране, где, согласно опросам, недоверие к полиции остается высоким.

Первоначально полиция сообщила, что телохранитель, 27-летний бригадный генерал Нопрянсях Йосуа Хутабарат, был убит в перестрелке с другим офицером в резиденции Самбо в Джакарте 8 июля.

Но заявления семьи Хутабарата о том, что на теле телохранителя были следы пыток, привели к повторному вскрытию, в ходе которого была раскрыта полицейская версия событий.

Самбо, который был с позором уволен в августе, был обвинен в умышленном убийстве, преступлении, которое может повлечь за собой смертную казнь, и воспрепятствовании правосудию.

В понедельник в суде прокурор заявил, что Самбо приказал одному из своих офицеров выстрелить в Хутабарата, прежде чем всадить последнюю пулю ему в затылок и выстрелить из пистолета в стену, чтобы создать видимость перестрелки.

Прокуратура заявила, что мотивом было убеждение, что телохранитель изнасиловал жену Самбо.

Адвокат Самбо отказался сообщить, как будет выступать его клиент, но на пресс-конференции на прошлой неделе сказал, что Самбо приказал напасть на Хутабарата, а не стрелять.

В общей сложности пять человек, включая Самбо, его жену, двух полицейских и водителя, обвиняются в умышленном убийстве в связи со смертью Хутабарата.

Адвокат жены Самбо отказался комментировать ее заявление.

Накануне суда начальник полиции Листьо Сигит Прабово заявил, что по делу пытались уничтожить улики.

В заявлении от 24 августа Прабово сообщил, что в отношении 97 офицеров ведется расследование, 35 из которых обвиняются в нарушении этических норм.

Полиция, которая в недавнем опросе Indikator заняла меньше всего доверия среди правоохранительных органов Индонезии, также сталкивается с давлением из-за своей роли в смертельной футбольной давке в начале этого месяца, в результате которой погибло более 130 человек.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-04-2021, 11:36
В Купчино молодой парень зарезал бывшего отчима
15-09-2022, 10:33
Женщина арестована в Южной Корее по делу об убийстве двух детей, найденных в чемоданах в Новой Зеландии
28-04-2022, 21:11
В Петербурге пройдет турнир по самбо «День Победы»
17-12-2015, 15:15
Против угонщиков применили самбо
12-11-2015, 07:37
Чемпионат Внутренних войск по борьбе самбо
21-11-2013, 15:23
Чемпионат мира по самбо

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
154
Вчера, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
116
Вчера, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
0
95
Вчера, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
0
107
Вчера, 09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
Наверх