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На КАД между развязками с проспектом Энгельса и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Энгельса и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют одну полосу движения

В связи с проведением ремонтных работ на федеральной трассе А-118 (КАД) вокруг Санкт-Петербурга, ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информирует о временных ограничениях.

В период с 8 по 16 июня с 24 по 30 километр на участке КАД, расположенном между транспортной развязкой с проспектом Энгельса и развязкой с дорогой Санкт-Петербург-Матокса (в направлении Мурино), будет закрыта одна полоса движения. Эта мера связана с работами по устранению дефектов дорожного покрытия, а именно колейности.

Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что в указанный период, с 8 по 16 июня, будет перекрыта первая полоса движения. По оставшимся полосам будет установлено ограничение максимальной скорости до 50 км/ч.

Данные мероприятия планируется проводить в круглосуточном режиме, в две смены, на участке внутреннего кольца КАД, охватывающем километры с 24-го по 30-й. Пузыревский также отметил, что сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Все работы будут организованы в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация. Информация об ограничениях будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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