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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «Старший сын»

Премьера спектакля «Старший сын»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Буфф
Сказка для взрослых со счастливым концом "Старший сын" по пьесе А. В. Вампилова. Премьера состоится 4, 5 и 20 июня.

«Буфф» приглашает совершить театральное путешествие в СССР 1970-х. Молодые увлечены собой и новой музыкой. Взрослые не понимают их. На дворе — весна, яркие цвета, шумно звучат шлягеры советских ВИА, а что творится в душах? Жанр премьеры — сказка для взрослых со счастливым концом. Ведь только чудо может спасти от краха семью Сарафанова. Начавшись с невероятного обмана, комедия под задорные ритмы живой музыки стремительно летит к совершенно неожиданной развязке, в которой победит любовь и свет!

В спектакле заняты звёзды труппы разных поколений: в роли Сарафанова – з.а. России Мурад Султаниязов, в роли Бусыгина – Вячеслав Семёнов, Сильву сыграют Андрей Подберезский и Алексей Романович, Макарскую играют Виктория Заболотная и Маргарита Таничева. Молодых героев сыграют юные артисты: Денис Рудской, Артём Кондратьев, Анастасия Маркова и Полина Сергеева. Спектакль идёт в сопровождении музыкального ансамбля.

Режиссёр-постановщик Михаил Смирнов:

«Старший сын» — пьеса, определяющая главные моральные принципы нашего общества, остающаяся «глотком свежего воздуха» в любые времена. В трудных жизненных обстоятельствах люди проявляют свои истинные качества: сострадание, сочувствие, любовь к ближнему, бескорыстие, способность слышать и понимать. И если вы вырастили прекрасных детей — значит ваша жизнь сложилась, вы выполнили своё предназначение, сделали главное. Вы счастливы, когда счастливы ваши дети, они передадут вашу любовь следующим поколениям».

В ролях: з.а. России Мурад Султаниязов, Вячеслав Семёнов, Андрей Подберезский, Алексей Романович, Маргарита Таничева, Виктория Заболотная, Сергей Сычев, Денис Рудской, Артём Кондратьев, Иван Байдык, Игорь Коржов, Анастасия Маркова, Полина Сергеева, Ангелина Доброволская, Карина Калугина, Александр Кожевников, Никита Крахмалёв, Екатерина Хромова-Борисова, Лилия Яндиева, Мария Гудочникова, Анастасия Туринцева, Сифия Широковий

Театр «Буфф» имени И. Р. Штокбанта

4, 5 и 20 июня

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