ента новостей

12:28
В Петербурге полицейские прервали опасную поездку троих подростков на питбайках
12:24
В Ленобласти погиб водитель мусоровоза при погрузке мусора
12:14
Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга
12:00
«Водоканал Санкт‑Петербурга» возглавит новый руководитель
11:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда
11:37
В Петербурге полицейские искали мигрантов в здании лицея на Социалистической улице
11:30
В Петербурге пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026»
09:56
В Ленобласти на транспортной развязке на обходе Луги полностью перекроют все съезды
09:53
Фестиваль «Паруса Кронштадта»
09:43
Концерт Дмитрия Петрова «Полиглот-меломан»
09:41
Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0
14:29
Беглов поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом
14:17
В РГПУ стартовала первая смена «Герценовских каникул»
10:33
На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют одну полосу
10:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек
10:27
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы
10:12
Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году
10:04
В Шушарах ликвидировали подпольный алкомаркет в грузовом контейнере
09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
21:37
Международный проект «Петербургские театральные мастерские»
21:34
На участке федеральной трассы «Магистральная» введут реверсивное движение
21:28
Премьера спектакля «Собака на сене» в театре-фестивале «Балтийский дом»
12:40
На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу
10:28
Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»
10:09
В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина
10:03
В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг
09:57
На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа
22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
20:03
Выставка «Лучезарные люди»
20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти погиб водитель мусоровоза при погрузке мусора

В Ленобласти погиб водитель мусоровоза при погрузке мусора

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту несчастного случая с водителем мусоровоза

1 июня, около 11:45, на улице Кремлевской, в поселке Памир, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, произошла трагедия. Водитель мусоровоза, 50 лет, покидая кабину своего автомобиля марки «Камаз», намеревался осуществить погрузку пухто. Однако, пренебрегая мерами безопасности, он не активировал стояночный тормоз.

Это роковое упущение привело к самопроизвольному началу движения транспортного средства. К несчастью, водитель оказался зажат между забором и двигавшейся автомашиной. Полученные при этом травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, несчастный случай
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-12-2025, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
1-10-2018, 13:32
Во Фрунзенском районе КАМАЗ сбил пенсионерку
19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
3-09-2025, 11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
13-05-2025, 15:51
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель «Газели»

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек
29-05-2026, 09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
27-05-2026, 22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
26-05-2026, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
Наверх