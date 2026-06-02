В Ленобласти погиб водитель мусоровоза при погрузке мусора

1 июня, около 11:45, на улице Кремлевской, в поселке Памир, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, произошла трагедия. Водитель мусоровоза, 50 лет, покидая кабину своего автомобиля марки «Камаз», намеревался осуществить погрузку пухто. Однако, пренебрегая мерами безопасности, он не активировал стояночный тормоз.

Это роковое упущение привело к самопроизвольному началу движения транспортного средства. К несчастью, водитель оказался зажат между забором и двигавшейся автомашиной. Полученные при этом травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.