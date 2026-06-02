В Петербурге пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026»

В Петербурге пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
job.r21.spb.ru
26 июня в Петербурге состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026»

26 июня 2026 года в Санкт-Петербурге состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026». Мероприятие призвано помочь соискателям напрямую встретиться с представителями компаний города, пройти экспресс-собеседования и найти работу, а предприятиям — оперативно закрыть кадровые потребности. Площадкой где будет проводиться мероприятие станет общественное пространство «Флагшток» (Южная дорога, д. 28).

Событие объединит более 70 предприятий Санкт-Петербурга из сфер промышленности, энергетики, ИТ, транспорта и сферы услуг, которые предложат соискателям более 3000 вакансий с конкурентоспособной заработной платой. Программу откроет Торжественная церемония с участием Вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, Председателя Комитета по труду и занятости населения Василия Пониделко и директора Центра занятости населения Анны Харичевой.

Важным элементом ярмарки станут групповые консультации в лаунж-зоне, где специалисты Службы занятости помогут соискателям комплексно подготовиться к трудоустройству. В ходе тренингов психологи помогут участникам разобраться с внутренними барьерами при поиске работы. Отдельное внимание будет уделено практическим инструментам: разбору формулы создания идеального резюме и самопрезентации перед работодателями. Также эксперты посвятят целый блок методам сохранения спокойствия, повышению стрессоустойчивости и управлению ситуацией во время прохождения собеседований.

Параллельно карьерные консультанты помогут гостям выстроить индивидуальный профессиональный трек, подобрать вакансии в единой базе, записаться на бесплатное переобучение или узнать о мерах поддержки при открытии своего дела.

Деловая часть мероприятия разделена на два ключевых направления. Для работодателей организована специализированная секция от экспертов Службы занятости, посвященная мерам государственной поддержки бизнеса. Для соискателей в это же время пройдет открытая лекция от Российского общества «Знание», а Женский клуб организует семейную программу.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится по поручению Президента РФ и является частью национального проекта «Кадры». Прошедший ранее региональный этап подтвердил эффективность формата: в Санкт-Петербурге ярмарку посетили более 3500 человек, треть из которых уже нашли работу или оставили анкеты в кадровый резерв.

