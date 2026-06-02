«Водоканал Санкт‑Петербурга» возглавит новый руководитель

С 2 июня 2026 года на должность генерального директора ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» назначен Виталий Пирогов, ранее занимавший пост заместителя руководителя организации.

Виталий Валентинович Пирогов окончил Институт управления и экономики Санкт-Петербурга. Работает в сфере энергетики с 2002 года. Значительную часть трудовой деятельности посвятил работе в АО «Петербургская сбытовая компания» — возглавлял организацию с февраля 2024 года. В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пришел в марте 2026 года на должность заместителя генерального директора. Имеет отраслевые награды Министерства энергетики Российской Федерации.

Сергей Волков, возглавлявший ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга», покинет свою должность 1 июня 2026 года по причине перехода на новое место работы.

«Сергей Николаевич отдал предприятию более 20 лет, пройдя путь от инженера до руководителя. Его продолжительная и успешная деятельность сыграла ключевую роль в реализации значимых для города проектов по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Под его руководством, благодаря реконструкции очистных сооружений и строительству новых коллекторов, удалось достигнуть 99,8% очистки сточных вод, что значительно улучшило экологическое состояние Санкт‑Петербурга. При нем город начал осуществлять крупные инфраструктурные проекты, включая строительство второй нитки Главного канализационного коллектора», — сообщил вице-губернатор Сергей Кропачев.

Путь Сергея Волкова в ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» начался в 1997 году. С 2013 по 2019 год он руководил ООО «Антикор», после чего вернулся на предприятие. В должности генерального директора Сергей Волков проработал с 2022 года.