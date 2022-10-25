Сможет ли Риши Сунак положить конец хаосу и восстановить доверие к Британии?

Восхождение Риши Сунака на высший пост в британской политике примечательно. Всего семь недель назад он полностью проиграл Лиз Трасс в соревновании за лидерство Консервативной партии. Сегодня, одержав победу в соревновании за лидерство, которое было ускорено из-за обломков ее короткого премьерства, он всего лишь аудиенция у короля Карла III вдали от Даунинг-стрит.

Сунак отправится в Букингемский дворец во вторник утром на аудиенцию у короля, после которой он станет премьер-министром Великобритании.

Человек, который два с половиной года служил министром финансов Бориса Джонсона только для того, чтобы уйти в отставку и свергнуть правительство Джонсона, теперь сталкивается с незавидной задачей - поднять на ноги пошатнувшуюся страну после катастрофического правления Трасса.

Справедливо предположить, что он сделает это, реализуя экономический план, который он изложил во время своей неудачной попытки стать лидером в начале этого года. Сунак раскритиковал планы Трасса по сокращению налогов и финансированию повседневных расходов за счет займов, заявив, что это вызовет экономический хаос.

Он оказался прав, когда правительство Трасс реализовало ее планы в «мини-бюджете», что привело к падению фунта стерлингов до самого низкого уровня за последние десятилетия и обвалу цен на облигации, что привело к резкому росту стоимости займов и поставило пенсионные фонды на грань неплатежеспособности.

Как и предсказывал Сунак, рост процентных ставок привел к увеличению выплат по ипотечным кредитам, и кредиторы боролись за то, чтобы изъять свои продукты с рынка, разрушив надежды многих потенциальных домовладельцев почти в одночасье.



