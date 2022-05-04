Борису Джонсону предстоит первое серьезное испытание на выборах с тех пор, как его репутация достигла дна

С тех пор, как в конце прошлого года скандал с «Партийгейтом» потряс Бориса Джонсона на посту премьер-министра, британский премьер неоднократно уклонялся от вопросов о своем будущем, утверждая, что общественность хочет, чтобы политики продолжали управлять страной, а не зацикливались на ней. события, произошедшие почти два года назад.

Позднее на этой неделе у Джонсона появится некоторое представление о том, верно ли это заявление. В четверг люди в Англии, Шотландии и Уэльсе проголосуют на местных выборах, которые ближе всего к среднесрочным, с которыми Джонсон столкнулся с момента вступления в должность в 2019 году.

Голосование проходит, когда Джонсон и его правящие консерваторы окружены такими скандалами и кризисами, что члены его собственной партии публично призвали к его отставке. Действительно, самый острый из этих скандалов, когда Джонсон был оштрафован полицией за нарушение его собственных правил Covid во время блокировки 2020 года, мог бы привести к его отстранению от должности при нормальных обстоятельствах.

И все же Джонсон снова и снова доказывал, что он уникален среди политиков и способен противостоять каждому нанесенному ему удару. Что сейчас неизвестно, так это то, что какой-либо из этих ударов, не сумев нокаутировать премьер-министра, нанес достаточно урона, чтобы Джонсон все еще был в конечном счете обречен.

Краткого взгляда на обломки, которые в настоящее время окружают Джонсона, было бы достаточно, чтобы большинство бросило полотенце.