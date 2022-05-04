ента новостей

14:48
Российские звезды расскажут о подвигах своих дедов в эфире Пятого канала
14:42
Росреестр по Ленобласти и кредитные организации сокращают сроки электронной регистрации
14:35
В Ленобласти машинист грейдера напал с ножом на водителя
14:27
В Ленобласти обокрали пенсионерку, пока она занималась огородом
14:22
Центр Петербурга «зарос» мусором за праздничные выходные в мае
13:18
На мосту через реку Тихвинка в Ленобласти введут реверсивное движение
12:51
Борису Джонсону предстоит первое серьезное испытание на выборах с тех пор, как его репутация достигла дна
12:01
В Петербурге будут судить мошенников, обвиняемых в хищении сбережений пенсионеров
11:52
По факту ДТП с автомобилем «скорой помощи» в Любани возбуждено уголовное дело
11:42
В Петербурге неизвестный ударил ножом мужчину возле кафе
11:36
В Ленобласти на пожаре пострадал пожилой мужчина
09:54
В Ленобласти женщину сбила электричка
09:24
Более 200 моряков покинули авианосец после многочисленных самоубийств
09:11
Корабельников о действиях Центробанка
08:43
В лидерах по жилищному строительству
08:04
32 тысячи семей получат поддержку
00:30
Сергей Карасёв вышел на первые роли в стартовом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ
21:40
В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину
19:45
Командующий Сомали заявил, что боевики «Аш-Шабааб» атаковали крупную военную базу
16:14
«Поддерживаю»: продюсер Бортко положительно воспринял идею Шугалея о побратимстве Петербурга и Луганска
14:18
Япония и Таиланд договорились о новом оборонном соглашении
14:04
В Ленобласти обнаружен сгореший с водителем автомобиль "Лада Гранта"
12:54
В Петербурге мигранта подозревают в совращении 12-летней девочки
12:47
На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют съезд
09:54
Против Запада применили технику айкидо
09:24
Активно обманывали пенсионеров
08:49
Поддержат сельское хозяйство
23:19
«Зенит» уже стал чемпионом России по футболу, но в Лиге Чемпионов не сыграет
15:25
Аэросани с четырьмя мужчинами опрокинулись в Ладожском озере
15:19
Сферу детского питания Петербурга делят частники с молчаливого согласия Смольного
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Борису Джонсону предстоит первое серьезное испытание на выборах с тех пор, как его репутация достигла дна

Борису Джонсону предстоит первое серьезное испытание на выборах с тех пор, как его репутация достигла дна

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Скандал с «Партийгейтом» потряс Бориса Джонсона на посту премьер-министра

С тех пор, как в конце прошлого года скандал с «Партийгейтом» потряс Бориса Джонсона на посту премьер-министра, британский премьер неоднократно уклонялся от вопросов о своем будущем, утверждая, что общественность хочет, чтобы политики продолжали управлять страной, а не зацикливались на ней. события, произошедшие почти два года назад.
Позднее на этой неделе у Джонсона появится некоторое представление о том, верно ли это заявление. В четверг люди в Англии, Шотландии и Уэльсе проголосуют на местных выборах, которые ближе всего к среднесрочным, с которыми Джонсон столкнулся с момента вступления в должность в 2019 году.
Голосование проходит, когда Джонсон и его правящие консерваторы окружены такими скандалами и кризисами, что члены его собственной партии публично призвали к его отставке. Действительно, самый острый из этих скандалов, когда Джонсон был оштрафован полицией за нарушение его собственных правил Covid во время блокировки 2020 года, мог бы привести к его отстранению от должности при нормальных обстоятельствах.

И все же Джонсон снова и снова доказывал, что он уникален среди политиков и способен противостоять каждому нанесенному ему удару. Что сейчас неизвестно, так это то, что какой-либо из этих ударов, не сумев нокаутировать премьер-министра, нанес достаточно урона, чтобы Джонсон все еще был в конечном счете обречен.

Краткого взгляда на обломки, которые в настоящее время окружают Джонсона, было бы достаточно, чтобы большинство бросило полотенце.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-02-2022, 10:48
Четверо ключевых помощников Бориса Джонсона уволились, что стало последним ударом по премьер-министру Великобритании
20-10-2021, 11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
23-09-2021, 12:05
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что миру нужно «повзрослеть» и бороться с изменением климата
2-10-2021, 11:27
Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис
19-01-2022, 13:29
Инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за 30 лет
5-10-2021, 13:39
Парламент Эфиопии утвердил Абия Ахмеда на посту премьер-министра

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
101
Вчера, 21:40
В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину
0
147
1-05-2022, 12:03
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика
0
133
30-04-2022, 18:22
В Ленобласти грузовик улетел в кювет после лобового удара с "Газелью"
0
139
28-04-2022, 19:06
На КАД произошло столкновение трех легковых автомобилей
Наверх