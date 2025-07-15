Александр Беглов и Александр Лукашенко обсудили развитие сотрудничества

«Питерец.ру» сообщает, что в Минске состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами.

Обсуждение коснулось важных аспектов взаимодействия в различных сферах. Встреча представителей двух государств подчеркивает прочность связей и открывает новые перспективы для дальнейшего развития партнерства. Стороны планируют реализовать совместные проекты, направленные на укрепление экономических и культурных связей.

Между Петербургом и Минском установились прочные взаимоотношения. Беларусь является главным торговым партнером Северной столицы РФ из всех стран СНГ. В городе на Неве активно используется белорусская техника, применяется лифтовое оборудование.