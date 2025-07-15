Скупают комнаты в коммуналках

«Питерец.ру» сообщает, что на рынке недвижимости Санкт-Петербурга наметилась новая тенденция: частные инвесторы активно скупают коммуналки. В среднем они стоят 160 тыс. руб. за «квадрат». Цена самой дорогой недвижимости такого типа составляет почти 4 млн. руб., стоимость остальных коммуналок – от 2 млн. руб. и выше.

Специалисты проанализировали рынок и обнаружили, что большинство жилья в коммунальных квартирах продают наследники, которые не хотят тратить деньги на дорогостоящий ремонт. Они составляют 85% от всех сделок с коммунальными квартирами в Санкт-Петербурге. В последнее время комнаты стали активно покупать частные инвесторы. Они приобретают эту недвижимость для сдачи в аренду или последующей перепродажи.