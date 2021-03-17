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Питерец.ру » Общество » Летчики сверхзвуковых истребителей Западного военного округа провели боевые стрельбы

Летчики сверхзвуковых истребителей Западного военного округа провели боевые стрельбы

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33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Летчики сверхзвуковых истребителей Западного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне «Ладога» в Республике Карелия

В прибрежной зоне Ладожского озера (Республика Карелия) на полигоне «Ладога» экипажи сверхзвуковых истребителей Западного военного округа выполнили боевые стрельбы с применением авиационных средств поражения.

Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ отработали уничтожение воздушных целей, с применив авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» ближнего и среднего радиуса действия.

Лётчики выполняли одно из наиболее сложных упражнений, при котором ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые на предельно малой высоте уничтожают все обнаруженные цели. Воздушные мишени, в качестве которых используются авиабомбы, запускались с высоты от 6 до 10 тыс. метров.

Кроме того, летчики продемонстровали свое мастерство в ходе учебно-тренировочных воздушных боёв в небе над водной поверхностью Ладожского озера.

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