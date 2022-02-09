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Северная Корея хвастается, что «потрясла мир», испытав ракеты, которые могут поразить США

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Северная Корея хвасталась во вторник, что является одной из немногих стран в мире, обладающих ядерным оружием

Северная Корея хвасталась во вторник, что является одной из немногих стран в мире, обладающих ядерным оружием и современными ракетами, и единственной, которая противостоит Соединенным Штатам, «потрясая мир» ракетными испытаниями.
Международная напряженность нарастает из-за недавней серии испытаний баллистических ракет Северной Кореи, действий, давно запрещенных Советом Безопасности ООН. Январь стал рекордным месяцем таких испытаний: было проведено не менее семи пусков, в том числе нового типа «гиперзвуковой ракеты», способной маневрировать на высокой скорости.
Также среди испытаний были первые с 2017 года пуски баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», способной нанести удар по территориям США в Тихом океане.

В заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи говорится, что серия испытаний, проведенных после Нового года, представляет собой «замечательные достижения», которые укрепили «сдерживание войны» Северной Кореи.

Он также упомянул Hwasong-15, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) самой большой дальности, когда-либо запущенную Северной Кореей, которая не запускалась с момента ее первого испытания в 2017 году и, как полагают, имеет дальность действия, чтобы доставить ядерную боеголовку куда угодно. в США.

«В сегодняшнем мире, где многие страны тратят время на то, чтобы иметь дело с Соединенными Штатами с подчинением и слепым послушанием, только наша страна на этой планете может потрясти мир, выпустив ракету с материковой частью США в пределах досягаемости», — говорится в сообщении.
«В мире более 200 стран, но лишь немногие имеют водородные бомбы, межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты», — говорится в сообщении.

На просьбу прокомментировать Госдепартамент США повторил прошлые заявления об отсутствии враждебных намерений по отношению к Северной Корее и призвал вернуться к диалогу, призывы, которые Пхеньян упорно игнорирует.

Представитель Госдепартамента также назвал Северную Корею угрозой международному миру и безопасности и глобальным усилиям по нераспространению.
«Соединенные Штаты жизненно заинтересованы в сдерживании (Северной Кореи), защите от ее провокаций или применения силы, ограничении досягаемости ее наиболее опасных программ вооружений и, прежде всего, в обеспечении безопасности американского народа, наших развернутых сил и наших союзников. », — сказал представитель.
Дженни Таун, директор северокорейской программы 38 North, базирующейся в Вашингтоне, сказала, что тот факт, что заявление Северной Кореи поступило от ее министерства иностранных дел, вероятно, делает это заявление менее угрожающим, чем могло бы показаться. «Формулировка очень пассивная. Не то, чтобы они это сделали, а то, что они могут», — сказала она.
Во вторник Северная Корея отпраздновала годовщину основания своей армии, и в предыдущие годы в этот праздник время от времени проводились крупные военные парады с ракетами и другим оружием.

Однако в этом году сообщений о параде не поступало, и государственные СМИ сообщили, что этот день был отмечен посещением высокопоставленными военачальниками мавзолея бывших правителей страны, среди прочих мероприятий.
Американские и южнокорейские официальные лица заявили, что они опасаются, что запуск Hwasong-12 30 января может стать шагом к полному возобновлению испытаний межконтинентальных баллистических ракет или ядерного оружия Северной Кореи. Северная Корея не проводила ядерных испытаний и не запускала межконтинентальные баллистические ракеты с 2017 года.
В понедельник Соединенные Штаты призвали Северную Корею отказаться от финансирования своих ядерных и баллистических ракетных программ и уделить первоочередное внимание потребностям своего собственного народа.

Аналитический центр Вашингтона заявил в понедельник, что обнаружил военную базу недалеко от границы Северной Кореи с Китаем, которая, вероятно, предназначена для размещения межконтинентальных баллистических ракет.
Переговоры, направленные на то, чтобы убедить Пхеньян отказаться от своего арсенала или ограничить его в обмен на ослабление санкций, зашли в тупик с 2019 года.

Источник: CNN
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