ента новостей

09:55
В Петербурге задержан мигрант за приставания к несовершеннолетней
09:49
Житель Гатчины задержан за постановочный угон
09:35
В Петербурге подросток на самокате попал под автобус
09:21
Росгвардейцы поздравили воспитанников петербургского детсада с Днем защиты детей
09:19
Крупнейшие в мире военно-морские учения углубляют напряженность в отношениях США с Китаем
08:48
Из доцента в судьи
08:15
Где лучше отдыхать?
07:37
Интернет стал катастрофой
23:36
Футбол в голодном городе: фильм про игру в Ленинграде 42-го приурочили к годовщине легендарного матча
19:46
В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил мужчину
19:40
Выставка «Город и Мы..»
17:10
Баскетбольный «Зенит» сотворил чудо в Москве и продлил финальную серию Лиги ВТБ
15:52
Кандидатов в Молодежный парламент ждет третий этап
13:17
Выставка «B&W REFLECTIONS»
13:11
Выставка «Ангелы. Птицы. Рыцари. Звери»
12:35
В Петербурге задержали группу закладчиков наркотиков
10:48
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве бывшей подруги во Всеволожске
10:41
В Петербурге полицейские активизировали работу по «тонировке»
10:33
Почему так опасно летать в Непале?
10:13
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Капитан Джуманов»
10:09
Делегация Конгресса США неожиданно посетила Тайвань
10:04
Китай и острова Тихого океана не могут договориться о пакте о безопасности
08:05
Покрышки надо убирать
07:47
Парковки для электросамокатов сделают платными?
07:31
Материалы на Шевчука пока не приняли
20:04
Работы юных художников украсят город к 350-летию Петра Первого
17:31
Выставка «А ВОТ И Я!»
17:28
Грубые нарушения на конкурсе по передаче Конюшенного ведомства в Петербурге заинтересовали УФАС
16:59
Депутатов пригласили принять участие в акции «Дни белых журавлей»
15:31
Выставка «Creativity»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Крупнейшие в мире военно-морские учения углубляют напряженность в отношениях США с Китаем

Крупнейшие в мире военно-морские учения углубляют напряженность в отношениях США с Китаем

0
20
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
В крупнейших в мире военно-морских учениях 2022 года, учениях Rim of the Pacific, примут участие ключевые партнеры США

В крупнейших в мире военно-морских учениях 2022 года, учениях Rim of the Pacific, примут участие ключевые партнеры США со всего мира, включая Индию, Японию и Австралию, которые присоединились к Вашингтону в группе Quad, и пять стран, граничащих с США. в Южно-Китайском море, одном из самых неспокойных районов мира с точки зрения военной напряженности.
Всего в учениях, базирующихся в Гонолулу и Сан-Диего, с 29 июня по 4 августа примут участие воинские части 26 стран. В учениях будут задействованы 38 надводных кораблей, четыре подводные лодки и 170 самолетов, 3-й флот говорится в заявлении во вторник. В них примут участие около 25 000 человек, в том числе сухопутные войска из девяти стран.
«Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» был мантрой США, поскольку Китай наращивал свои силы и расширял свое присутствие в регионе, включая милитаризацию островов в Южно-Китайском море, почти все из которых он претендует на свою суверенную территорию.

Три страны с конкурирующими претензиями на Китай — Филиппины, Малайзия и Бруней — примут участие в RIMPAC 2022. Индонезия, которая граничит с Южно-Китайским морем и недавно столкнулась с морской напряженностью с Китаем, также примет участие, как и Сингапур, который находится у юго-западного входа в море площадью 1,3 миллиона квадратных миль.

Тем временем страны «четверки» — США, Индия, Япония и Австралия — углубляют военное сотрудничество, поскольку все они стали свидетелями растущей конкуренции с Китаем в регионе.
Четыре страны провели два военно-морских учения с 2020 года. Между тем, их лидеры собирались четыре раза с прошлого года, в том числе на личных саммитах в Белом доме в сентябре прошлого года и совсем недавно, 24 мая, в Токио.
Учения будут включать в себя учения, посвященные «десантным операциям, артиллерийским, ракетным, противолодочным и противовоздушным учениям, а также операциям по борьбе с пиратством, операциям по разминированию, обезвреживанию боеприпасов, а также водолазным и спасательным операциям», — говорится в сообщении ВМС США. .

«RIMPAC 2022 способствует повышению оперативной совместимости, отказоустойчивости и маневренности, необходимых ... для сдерживания и отражения агрессии со стороны крупных держав во всех областях и на всех уровнях конфликта.

«Во время RIMPAC сеть способных, адаптивных партнеров тренируется и работает вместе, чтобы укрепить свои коллективные силы и способствовать свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Ван И, министр иностранных дел Китая, осудил эту группировку как азиатскую «НАТО», обвинив ее в «провозглашении менталитета холодной войны» и «разжигании геополитического соперничества».
RIMPAC 2022 также включает Канаду, Чили, Колумбию, Данию, Эквадор, Францию, Германию, Израиль, Мексику, Нидерланды, Новую Зеландию, Перу, Южную Корею, Шри-Ланку, Таиланд, Тонгу и Великобританию.
Карл Шустер, бывший директор по операциям в Объединенном разведывательном центре Тихоокеанского командования США, сказал, что помимо военной ценности, состав RIMPAC демонстрирует политическое влияние Вашингтона во всем мире.
«Это означает силу и широту глобального морского партнерства Америки, очень важный сдерживающий сигнал для любых потенциальных агрессоров, которые могут полагать, что влияние и стратегическая позиция Вашингтона, особенно его военно-морского флота, находятся в упадке.

«Широкое международное участие RIMPAC доказывает, что это не так», — сказал Шустер.

Он также отметил включение в учения тихоокеанского островного государства Тонга в то время, когда Китай прилагает усилия для усиления своего влияния среди малых стран южной части Тихого океана.
Предстоящие учения станут 28-м изданием RIMPAC, которое началось в 1971 году.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-10-2021, 10:24
Подводная лодка США врезалась в подводный объект в Южно-Китайском море
12-10-2021, 11:10
Китай заявил, что провел учения по высадке на берег в провинции напротив Тайваня
26-10-2021, 10:42
Почему российские и китайские военные корабли объединяются
11-03-2021, 23:05
Более 50 тыс. человек примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы
28-04-2022, 09:25
Филиппины убрали из кинотеатров голливудский боевик из-за карты Южно-Китайского моря
26-01-2022, 11:01
ВМС Великобритании изъяли наркотики на сумму более 20 миллионов долларов в Оманском заливе

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
23
Сегодня, 09:35
В Петербурге подросток на самокате попал под автобус
0
103
30-05-2022, 14:12
В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла
0
135
30-05-2022, 12:28
В Ленобласти на "Скандинавии" при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб
0
125
30-05-2022, 11:34
В Ленобласти мотоциклист сбил ребенка на самокате
Наверх