Крупнейшие в мире военно-морские учения углубляют напряженность в отношениях США с Китаем

В крупнейших в мире военно-морских учениях 2022 года, учениях Rim of the Pacific, примут участие ключевые партнеры США со всего мира, включая Индию, Японию и Австралию, которые присоединились к Вашингтону в группе Quad, и пять стран, граничащих с США. в Южно-Китайском море, одном из самых неспокойных районов мира с точки зрения военной напряженности.

Всего в учениях, базирующихся в Гонолулу и Сан-Диего, с 29 июня по 4 августа примут участие воинские части 26 стран. В учениях будут задействованы 38 надводных кораблей, четыре подводные лодки и 170 самолетов, 3-й флот говорится в заявлении во вторник. В них примут участие около 25 000 человек, в том числе сухопутные войска из девяти стран.

«Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» был мантрой США, поскольку Китай наращивал свои силы и расширял свое присутствие в регионе, включая милитаризацию островов в Южно-Китайском море, почти все из которых он претендует на свою суверенную территорию.

Три страны с конкурирующими претензиями на Китай — Филиппины, Малайзия и Бруней — примут участие в RIMPAC 2022. Индонезия, которая граничит с Южно-Китайским морем и недавно столкнулась с морской напряженностью с Китаем, также примет участие, как и Сингапур, который находится у юго-западного входа в море площадью 1,3 миллиона квадратных миль.

Тем временем страны «четверки» — США, Индия, Япония и Австралия — углубляют военное сотрудничество, поскольку все они стали свидетелями растущей конкуренции с Китаем в регионе.

Четыре страны провели два военно-морских учения с 2020 года. Между тем, их лидеры собирались четыре раза с прошлого года, в том числе на личных саммитах в Белом доме в сентябре прошлого года и совсем недавно, 24 мая, в Токио.

Учения будут включать в себя учения, посвященные «десантным операциям, артиллерийским, ракетным, противолодочным и противовоздушным учениям, а также операциям по борьбе с пиратством, операциям по разминированию, обезвреживанию боеприпасов, а также водолазным и спасательным операциям», — говорится в сообщении ВМС США. .

«RIMPAC 2022 способствует повышению оперативной совместимости, отказоустойчивости и маневренности, необходимых ... для сдерживания и отражения агрессии со стороны крупных держав во всех областях и на всех уровнях конфликта.

«Во время RIMPAC сеть способных, адаптивных партнеров тренируется и работает вместе, чтобы укрепить свои коллективные силы и способствовать свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Ван И, министр иностранных дел Китая, осудил эту группировку как азиатскую «НАТО», обвинив ее в «провозглашении менталитета холодной войны» и «разжигании геополитического соперничества».

RIMPAC 2022 также включает Канаду, Чили, Колумбию, Данию, Эквадор, Францию, Германию, Израиль, Мексику, Нидерланды, Новую Зеландию, Перу, Южную Корею, Шри-Ланку, Таиланд, Тонгу и Великобританию.

Карл Шустер, бывший директор по операциям в Объединенном разведывательном центре Тихоокеанского командования США, сказал, что помимо военной ценности, состав RIMPAC демонстрирует политическое влияние Вашингтона во всем мире.

«Это означает силу и широту глобального морского партнерства Америки, очень важный сдерживающий сигнал для любых потенциальных агрессоров, которые могут полагать, что влияние и стратегическая позиция Вашингтона, особенно его военно-морского флота, находятся в упадке.

«Широкое международное участие RIMPAC доказывает, что это не так», — сказал Шустер.

Он также отметил включение в учения тихоокеанского островного государства Тонга в то время, когда Китай прилагает усилия для усиления своего влияния среди малых стран южной части Тихого океана.

Предстоящие учения станут 28-м изданием RIMPAC, которое началось в 1971 году.