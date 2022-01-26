Британский королевский флот изъял в Оманском заливе более тонны запрещенных наркотиков на сумму почти 15 миллионов фунтов стерлингов (20,3 миллиона долларов США), говорится в заявлении министерства обороны Великобритании в воскресенье.
«Это самая крупная операция по борьбе с наркотиками Королевского флота с прошлого года, HMS Montrose изъяла 2,4 тонны запрещенных веществ в Аравийском море», — говорится в сообщении Минобороны.
Команда HMS Montrose подошла к небольшому судну на двух надувных лодках с жестким корпусом, где после обыска они смогли собрать запрещенные наркотики, прежде чем приступить к их анализу и уничтожению.
По данным Минобороны, с начала 2019 года в регионе дислоцируется HMS Montrose.
Военный корабль регулярно работает вместе с международными партнерами, которые составляют Объединенные морские силы коалиции из 34 стран, которыми во время ареста с наркотиками руководил Королевский флот Новой Зеландии. Роль лидера теперь перешла к ВМС Пакистана.
В Минобороны заявили: «Объединенные морские силы (ОМС) — это многонациональное морское партнерство, которое существует для противодействия незаконным негосударственным субъектам.
Командующий HMS Montrose, коммандер Клэр Томпсон, заявил в своем заявлении:
«Неустанные усилия команды Starboard Crew привели к изъятию значительного количества запрещенных наркотиков, и я очень горжусь своей командой».
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявил: «Королевский военно-морской флот вместе с нашими партнерами из объединенных морских сил продолжает предпринимать шаги для пресечения контрабанды незаконных веществ.