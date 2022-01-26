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Питерец.ру » События в мире » ВМС Великобритании изъяли наркотики на сумму более 20 миллионов долларов в Оманском заливе

ВМС Великобритании изъяли наркотики на сумму более 20 миллионов долларов в Оманском заливе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Британский королевский флот изъял в Оманском заливе более тонны запрещенных наркотиков

Британский королевский флот изъял в Оманском заливе более тонны запрещенных наркотиков на сумму почти 15 миллионов фунтов стерлингов (20,3 миллиона долларов США), говорится в заявлении министерства обороны Великобритании в воскресенье.

«В ходе операции, продолжавшейся почти 10 часов, группа с военного корабля высадила подозреваемого в международных водах у побережья Омана и изъяла 663 кг героина, 87 кг метамфетамина и 291 кг гашиша и марихуаны», — говорится в заявлении.
«Это самая крупная операция по борьбе с наркотиками Королевского флота с прошлого года, HMS Montrose изъяла 2,4 тонны запрещенных веществ в Аравийском море», — говорится в сообщении Минобороны.

Команда HMS Montrose подошла к небольшому судну на двух надувных лодках с жестким корпусом, где после обыска они смогли собрать запрещенные наркотики, прежде чем приступить к их анализу и уничтожению.

По данным Минобороны, с начала 2019 года в регионе дислоцируется HMS Montrose.
Военный корабль регулярно работает вместе с международными партнерами, которые составляют Объединенные морские силы коалиции из 34 стран, которыми во время ареста с наркотиками руководил Королевский флот Новой Зеландии. Роль лидера теперь перешла к ВМС Пакистана.
В Минобороны заявили: «Объединенные морские силы (ОМС) — это многонациональное морское партнерство, которое существует для противодействия незаконным негосударственным субъектам.

«Эта успешная операция предотвратила потенциальное попадание большого количества незаконных наркотиков в Великобританию и их продажу на британских улицах. Организованным преступникам, часто связанным с финансированием терроризма, также отказывают в источнике дохода», — говорится в заявлении.

Командующий HMS Montrose, коммандер Клэр Томпсон, заявил в своем заявлении:

«Наше прочное присутствие никогда не ослабевает. После девяти ротаций модели передового развертывания HMS Montrose остается таким же профессиональным и полным энтузиазма, как и прежде.
«Неустанные усилия команды Starboard Crew привели к изъятию значительного количества запрещенных наркотиков, и я очень горжусь своей командой».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявил: «Королевский военно-морской флот вместе с нашими партнерами из объединенных морских сил продолжает предпринимать шаги для пресечения контрабанды незаконных веществ.

«В результате этого успешного ареста наши улицы стали более безопасными, и мы перекрыли огромный источник финансирования для международных организованных преступных групп».
Источник: CNN
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