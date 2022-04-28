Филиппины убрали из кинотеатров голливудский боевик из-за карты Южно-Китайского моря

Министерство иностранных дел заявило в среду, что Филиппины отключили все внутренние показы голливудского фильма «Неизведанные» из-за сцены, показывающей спорную карту Южно-Китайского моря.

Этот шаг был сделан вскоре после того, как Вьетнам, еще один претендент на Южно-Китайское море, также запретил боевик Sony Pictures, в котором снимались Том Холланд и Марк Уолберг. Он был выпущен на Филиппинах 23 февраля.

Двухсекундный кадр в фильме содержит изображение так называемой линии из девяти штрихов, которая отмечает притязания Китая в Южно-Китайском море, стратегическом водном пути. Сцена «противоречит национальным интересам», говорится в заявлении МИД.

U-образная линия используется на китайских картах для обозначения его морской территории в регионе, на который Тайвань, Вьетнам, Бруней, Филиппины и Малайзия имеют конкурирующие претензии.

Постановление арбитражного суда в Гааге в 2016 году признало недействительными претензии Китая почти на весь водный путь, по которому ежегодно проходит морская торговля на сумму около 3 триллионов долларов. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве и не признает это решение.

По сообщению министерства иностранных дел, компании Columbia Pictures Industries Inc., принадлежащей Sony, было приказано прекратить показ фильма, и она подчинилась. Sony Pictures не сразу ответила на запрос по электронной почте о комментариях.

В 2019 году министерство иностранных дел Филиппин обратилось к DreamWorks с просьбой закрыть показы в кинотеатрах анимационного фильма «Отвратительный» после того, как в одной из сцен была показана та же китайская линия из девяти тире.