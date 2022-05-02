Эксперт говорит, что аномальная жара в Индии и Пакистане «испытывает пределы человеческой выживаемости»

Температура в некоторых частях Индии и Пакистана достигла рекордного уровня, что поставило под угрозу жизни миллионов людей, поскольку последствия климатического кризиса ощущаются на всем субконтиненте.
По данным Индийского метеорологического департамента (IMD), средняя максимальная температура для северо-запада и центральной Индии в апреле была самой высокой с момента начала регистрации 122 года назад, достигнув 35,9 и 37,78 градусов по Цельсию (96,62 и 100 градусов по Фаренгейту) соответственно.
По данным метеорологов CNN, в прошлом месяце в Нью-Дели семь дней подряд температура превышала 40 градусов по Цельсию (104 по Фаренгейту), что на три градуса выше средней температуры за апрель. В некоторых штатах из-за жары были закрыты школы, повреждены посевы и возникли проблемы с поставками энергии, поскольку официальные лица предупредили жителей, чтобы они оставались дома и не допускали обезвоживания.
Волна тепла также ощутила соседний с Индией Пакистан, где в городах Джейкобабад и Сиби в юго-восточной провинции Синд в пятницу были зафиксированы максимумы 47 градусов по Цельсию (116,6 по Фаренгейту), согласно данным, предоставленным CNN метеорологическим департаментом Пакистана (PMD). . По данным PMD, это была самая высокая температура, зарегистрированная в тот день в любом городе Северного полушария.
Ожидается, что на этой неделе температура в Индии понизится, сообщает IMD, но эксперты говорят, что климатический кризис вызовет более частые и продолжительные периоды сильной жары, от которых затронет более миллиарда человек в двух странах.
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), Индия входит в число стран, которые, как ожидается, больше всего пострадают от последствий климатического кризиса.