Береговая охрана Японии нашла с пропавшего японского экскурсионного катера 9 человек

Береговая охрана Японии сообщила в воскресенье, что девять человек с японского туристического катера, пропавшего без вести с 26 людьми на борту, продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным береговой охраны, они были обнаружены недалеко от мыса Сиретоко на японском острове Хоккайдо.

По данным береговой охраны, четверо из девяти были найдены без сознания. Состояние остальных пяти неизвестно.

Власти потеряли связь с экипажем лодки Kazu 1 в субботу после того, как команда сообщила, что вода залила корму судна и оно начало тонуть, сообщила японская общественная телекомпания NHK. Экипаж также сообщил, что на борту были спасательные жилеты, а судно кренилось под углом 30 градусов, сообщает NHK.

По данным телеканала, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, и два члена экипажа.

Согласно веб-сайту регионального отделения Японского метеорологического агентства, температура морской воды в районе, где предположительно затонула лодка, составляла от 35 до 37 градусов по Фаренгейту (чуть менее 3 градусов по Цельсию).

Никто не был немедленно доступен для комментариев в Береговой охране Японии в нерабочее время.

Береговая охрана получила сообщение с корабля около 13:15. (04:15 по Гринвичу) и направила на поиски пять патрульных катеров и два самолета, сообщает NHK. Местные СМИ сообщили, что волны в этом районе были высотой до трех метров (9,8 фута), когда судно подало сигнал бедствия.

На звонки в офис компании, организующей экскурсии по Казу 1, никто не ответил. Согласно его домашней странице, корабль вмещает 65 человек. По данным туристической компании, экскурсии по району Сиретоко обычно длятся около трех часов.

Судно вышло из порта Уторо около 10 часов утра в субботу и должно было вернуться в порт к часу дня, сообщила NHK. Волны были высокими, и рыбацкие лодки в этом районе вернулись в порт к середине утра.

Экскурсионный катер находился в районе полуострова Ширетоко, в северной части самого северного острова Японии, и, как полагают, находился недалеко от водопада Кашину, сообщает NHK.