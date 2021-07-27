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Питерец.ру » Общество » Как не простудиться под кондиционером

Как не простудиться под кондиционером

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В жаркую погоду возникает опасность заболеть, находясь под кондиционером

В Петербург вернулась жара, когда температура воздуха снова превысила отметку 30 градусов. Поскольку почти во всех домах и офисах установлены кондиционеры, возникает опасность заболеть от перепада температур. Чтобы этого не произошло, эксперты советуют придерживаться некоторых рекомендаций.

Не следует выходить из прохладного помещения сразу же на улицу. Сначала побудьте какое-то время в комнате, где нет кондиционера. При входе в помещение с работающим климатическим оборудованием нужно руководствоваться такими же правилами.

Еще устанавливайте оптимальный режим для кондиционера. Температура должна быть на 7-10 градусов меньше, чем на улице. Так что в жару можно настроить кондиционер на 22-25 градусов. Что касается понижения температуры в помещении, то делать это нужно на 2-3 градуса в час. Крайне важно, чтобы холодная струя не была направлена на рабочее место.

«Питерец.ру» отмечает, что выполнять данные рекомендации несложно. Эти практические советы помогут вам не заболеть.

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