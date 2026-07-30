Петербургские спортсмены с инвалидностью впервые выступят на Чемпионате мира по вейкборду

С 8 по 15 августа в Пекине пройдет Чемпионат мира по кабельному вейкборду. Турнир соберет свыше 200 участников из более чем 30 стран. Спортсмены с инвалидностью будут соревноваться в своих классах на одной площадке с другими атлетами.

Вейкбординг — экстремальный водный спорт, в котором акробатические прыжки сочетаются с техникой серфинга и водных лыж. На соревнованиях выступят Максим Пономарев и Роман Ефимкин из петербургского проекта step2wake. Максим основал этот проект, чтобы открыть вейкборд для сотен людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году при его участии адаптивный вейкборд был внесен в реестр официальных видов спорта России. Роман — мастер спорта, трехкратный чемпион страны, занимается вейкбордом около восьми лет.

Поездка спортсменов на Чемпионат мира стала возможной при поддержке благотворительных фондов «Пари и побеждай» и «Точка опоры», которые помогают развитию адаптивного спорта в нашей стране.

«Мы уверены, что спорт доступен каждому, и возможности в нем безграничны. Именно он помогает людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию, находить силы двигаться дальше. Адаптивный вейкборд — зрелищный вид спорта, который дарит невероятные эмоции и позволяет реализовать себя. Мы очень рады поддержать ребят и верим в их победу», — сказала Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

««Точка опора» поддерживает петербургских вейкбордистов с 2020 года. Ребята прошли колоссальный путь, развив в стране новый адаптивный вид спорта. Чемпионат мира, участие в котором когда-то сложно было представить, доказывает, что все сложности были не зря и впереди мировые рекорды», — отметила Анна Афанасьева, директор благотворительного фонда «Точка опоры»

Следить за выступлением спортсменов можно в социальных сетях проекта step2wake.