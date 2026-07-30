Петербургские спортсмены с инвалидностью впервые выступят на Чемпионате мира по вейкборду

С 8 по 15 августа в Пекине пройдет Чемпионат мира по кабельному вейкборду. Турнир соберет свыше 200 участников из более чем 30 стран. Спортсмены с инвалидностью будут соревноваться в своих классах на одной площадке с другими атлетами.
Вейкбординг — экстремальный водный спорт, в котором акробатические прыжки сочетаются с техникой серфинга и водных лыж. На соревнованиях выступят Максим Пономарев и Роман Ефимкин из петербургского проекта step2wake. Максим основал этот проект, чтобы открыть вейкборд для сотен людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году при его участии адаптивный вейкборд был внесен в реестр официальных видов спорта России. Роман — мастер спорта, трехкратный чемпион страны, занимается вейкбордом около восьми лет.
Поездка спортсменов на Чемпионат мира стала возможной при поддержке благотворительных фондов «Пари и побеждай» и «Точка опоры», которые помогают развитию адаптивного спорта в нашей стране.
Следить за выступлением спортсменов можно в социальных сетях проекта step2wake.