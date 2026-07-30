ента новостей

14:42
В Петербурге мужчина битой избил оппонента из-за парковочного места
12:29
В Петербурге задержали курьера, забравшего у пенсионерки 600 тысяч рублей
12:08
Петербургские спортсмены с инвалидностью впервые выступят на Чемпионате мира по вейкборду
12:05
Ладожский мост полностью закроют на два часа
10:37
В Петербурге треш-блогера, жестоко убившего голубя заключили под стражу
19:24
В Петербурге стартовал проект «Петербургский сувенир»
19:20
Беглов и Бельский приняли участие в богослужении, посвящённом памяти святого князя Владимира
15:17
В Петербурге обсудили развитие проекта «Историческая память»
14:08
В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова
14:02
В Петербурге задержана 16-летняя пособница телефонных мошенников
13:57
В центре Петербурга задержали домушника, обворовавшего жителя «коммуналки»
11:17
На трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти введут реверсивное движение
11:14
Сергей Рыжиков — главный тренер ФК «Динамо-СПб»
15:33
На КАД в районе развязки с проспектом Энгельса перекроют выделенный боковой проезд
11:43
В Светогорске рецидивист ограбил школьницу
11:26
В Шушарах водитель «Шевроле Лачетти» обстрелял скорую из травмата
11:19
В Петербурге задержали 18-летнего студента, причастного к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера
11:14
В Петербурге задержали сибиряка, оставившего пенсионерку с проспекта Энтузиастов без накоплений
11:06
«Динамо-СПб» проиграло команде «Муром» со счетом 1:2
11:03
Женская сборная Герценовского университета завоевала бронзу чемпионата Санкт-Петербурга по футболу
10:56
В Петербурге мужчина ранил ножом свою бывшую возлюбленную
10:15
В Петербурге двоих молодых людей задержали за издевательства над голубем
10:07
Беглов принял участие в открытии бюста адмиралу Нахимову и закладке «Капсулы памяти»
11:01
В День Военно-Морского Флота Александр Беглов возложил цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Ушакову
12:46
В Петербурге открыли мемориальную доску адмиралу Герою Советского Союза Николаю Кузнецову
12:39
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников
12:34
В Петербурге задержана курьерша телефонных мошенников
12:30
В Петербурге задержали юношу, работавшего на мошенников
10:19
Основательница Wildberries прокомментировала атаку БПЛА на склады компании
12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургские спортсмены с инвалидностью впервые выступят на Чемпионате мира по вейкборду

Петербургские спортсмены с инвалидностью впервые выступят на Чемпионате мира по вейкборду

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
С 8 по 15 августа в Пекине пройдет Чемпионат мира по кабельному вейкборду.

С 8 по 15 августа в Пекине пройдет Чемпионат мира по кабельному вейкборду. Турнир соберет свыше 200 участников из более чем 30 стран. Спортсмены с инвалидностью будут соревноваться в своих классах на одной площадке с другими атлетами.

Вейкбординг — экстремальный водный спорт, в котором акробатические прыжки сочетаются с техникой серфинга и водных лыж. На соревнованиях выступят Максим Пономарев и Роман Ефимкин из петербургского проекта step2wake. Максим основал этот проект, чтобы открыть вейкборд для сотен людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году при его участии адаптивный вейкборд был внесен в реестр официальных видов спорта России. Роман — мастер спорта, трехкратный чемпион страны, занимается вейкбордом около восьми лет.

Поездка спортсменов на Чемпионат мира стала возможной при поддержке благотворительных фондов «Пари и побеждай» и «Точка опоры», которые помогают развитию адаптивного спорта в нашей стране.

«Мы уверены, что спорт доступен каждому, и возможности в нем безграничны. Именно он помогает людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию, находить силы двигаться дальше. Адаптивный вейкборд — зрелищный вид спорта, который дарит невероятные эмоции и позволяет реализовать себя. Мы очень рады поддержать ребят и верим в их победу», — сказала Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».
««Точка опора» поддерживает петербургских вейкбордистов с 2020 года. Ребята прошли колоссальный путь, развив в стране новый адаптивный вид спорта. Чемпионат мира, участие в котором когда-то сложно было представить, доказывает, что все сложности были не зря и впереди мировые рекорды», — отметила Анна Афанасьева, директор благотворительного фонда «Точка опоры»

Следить за выступлением спортсменов можно в социальных сетях проекта step2wake.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-01-2025, 19:50
В Петербурге состоялись чемпионат и первенство города по дзюдо (спорт глухих)
20-07-2023, 15:52
В Приозерске состоится чемпионат Европы по городошному спорту
2-08-2022, 13:44
В Ленобласти стартовал Чемпионат мира по городошному спорту
7-04-2023, 12:50
В Петербурге пройдут Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа по киокушин
5-05-2023, 17:18
В Петербурге стартовал Чемпионат России по танцам на колясках
12-11-2015, 07:37
Чемпионат Внутренних войск по борьбе самбо

Происшествия на дорогах

28-07-2026, 14:08
В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова
23-07-2026, 12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
23-07-2026, 12:44
В Ломоносове женщина на иномарке сбила подростка на питбайке
23-07-2026, 10:18
На КАД иномарка насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
Наверх