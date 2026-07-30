В Петербурге треш-блогера, жестоко убившего голубя заключили под стражу

Ранее сообщалось, что 25 июля в результате проведенного мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена видеозапись, на которой двое молодых людей возле одного из домов на Лиговском проспекте жестоко обращаются с голубем. В тот же день сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых — 25 и 23 лет.

По факту жестокого обращения с животным следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ.

Ранее суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Однако один из фигурантов проигнорировал установленные законом ограничения и, более того, открыто заявлял об этом в своих видеозаписях, размещённых в сети Интернет. В связи с допущенными нарушениями следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую.

29 июля суд согласился с доводами полицейских и изменил ранее избранную меру пресечения на заключение под стражу. Обвиняемый останется под стражей до 24 сентября.