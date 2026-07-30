В Петербурге мужчина битой избил оппонента из-за парковочного места

Накануне утром, 29 июля около 10:55 к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о драке возле метро «Академическая», при этом один из участников, по словам очевидца, был вооружён битой.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 39-летнего выходца из Закавказья. Правоохранители вяснили, что в результате внезапно возникшей ссоры из-за парковочного места мужчина сначала избил своего 40-летнего оппонента руками, после чего взял биту и ударил его по голове. В завершение агрессор повредил принадлежащий оппоненту автомобиль «Войя Фри».

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Задержанного агрессора поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.