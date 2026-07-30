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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина битой избил оппонента из-за парковочного места

В Петербурге мужчина битой избил оппонента из-за парковочного места

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали мужчину, напавшего с битой на оппонента из-за парковочного места

Накануне утром, 29 июля около 10:55 к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о драке возле метро «Академическая», при этом один из участников, по словам очевидца, был вооружён битой.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 39-летнего выходца из Закавказья. Правоохранители вяснили, что в результате внезапно возникшей ссоры из-за парковочного места мужчина сначала избил своего 40-летнего оппонента руками, после чего взял биту и ударил его по голове. В завершение агрессор повредил принадлежащий оппоненту автомобиль «Войя Фри».

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Задержанного агрессора поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Калининский район, телесные повреждения
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