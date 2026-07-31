Петербург и Южная Осетия заключили Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах

В Смольном губернатор Александр Беглов провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности Президента Республики Южная Осетия Маратом Камболовым. Обсуждались перспективные направления совместной работы в различных областях. Было подписано Соглашение между Правительством Санкт‑Петербурга и Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.
Петербург уже помогает Южной Осетии. В прошлом году в Цхинвал была передана уборочная машина. В апреле этого года — пять современных автобусов. Петербургские специалисты готовы провести серию мастер-классов для персонала Цхинвальского транспортного предприятия. Также готовится передача цифрового рентгеновского аппарата.
По итогам прошлого года товарооборот между городом и республикой вырос почти на 40%.
В Южной Осетии с 2013 года работает швейная фабрика петербургского предприятия «БТК-групп» — крупный налогоплательщик, который создаёт новые рабочие места. Этот опыт предлагается масштабировать и на другие перспективные направления — от цифровизации и жилищно-коммунального хозяйства до туризма и молодёжных обменов.
Александр Беглов предложил наладить контакты в здравоохранении и пригласил южноосетинских медиков пройти повышение квалификации на базе учреждений Северной столицы. В Петербурге создано 40 электронных медицинских сервисов. Почти все поликлиники работают по «бережливым» принципам.
Также Петербург готов делиться опытом внедрения лучших практик госуправления и принципов системы «Безопасный город» и разработать программу стажировок для госслужащих Южной Осетии.
В планах — активизация контактов между вузами, развитие обмена студентами и преподавателями, а также совместные проекты в сфере раннего инженерного образования детей.
Александр Беглов напомнил, что в этом году школьники из Южной Осетии впервые стали почётными гостями «Алых парусов», и пригласил ребят из республики в следующем году приехать на праздник.
В завершение встречи Александр Беглов поблагодарил Марата Камболова за внимание к сотрудничеству с Санкт‑Петербургом и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.