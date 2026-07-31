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Питерец.ру » Экономика » Петербург и Южная Осетия заключили Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах

Петербург и Южная Осетия заключили Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с исполняющим обязанности Президента Республики Южная Осетия Маратом Камболовым

В Смольном губернатор Александр Беглов провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности Президента Республики Южная Осетия Маратом Камболовым. Обсуждались перспективные направления совместной работы в различных областях. Было подписано Соглашение между Правительством Санкт‑Петербурга и Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

«Президент России отметил, что необходимо совместно искать пути решения стоящих перед Вами задач, делать всё для поддержки республики. Петербург готов наращивать связи. Сегодня мы подписали Соглашение о сотрудничестве. Предлагаю подготовить план по его реализации на четыре года. В него могут войти совместные проекты в торговле, транспорте, благоустройстве, цифровизации, медицине, образовании, молодёжной политике», — сказал Александр Беглов.
«Для Южной Осетии Санкт‑Петербург — особенный партнёр. Это культурная столица России, один из крупнейших научных, образовательных и экономических центров страны, город с огромным опытом и сильной управленческой школой. Но особенно важно, что Осетию и Петербург связывают давние культурные и человеческие связи. Мы хотим наполнить их новым содержанием — от образования и культуры до экономики, инфраструктуры и подготовки управленческих кадров. Рассчитываем, что сотрудничество с Санкт‑Петербургом станет для республики источником практического опыта, новых компетенций и конкретных проектов, которые будут работать на развитие Южной Осетии», — подчеркнул Марат Камболов.

Петербург уже помогает Южной Осетии. В прошлом году в Цхинвал была передана уборочная машина. В апреле этого года — пять современных автобусов. Петербургские специалисты готовы провести серию мастер-классов для персонала Цхинвальского транспортного предприятия. Также готовится передача цифрового рентгеновского аппарата.

По итогам прошлого года товарооборот между городом и республикой вырос почти на 40%.

В Южной Осетии с 2013 года работает швейная фабрика петербургского предприятия «БТК-групп» — крупный налогоплательщик, который создаёт новые рабочие места. Этот опыт предлагается масштабировать и на другие перспективные направления — от цифровизации и жилищно-коммунального хозяйства до туризма и молодёжных обменов.

Александр Беглов предложил наладить контакты в здравоохранении и пригласил южноосетинских медиков пройти повышение квалификации на базе учреждений Северной столицы. В Петербурге создано 40 электронных медицинских сервисов. Почти все поликлиники работают по «бережливым» принципам.

Также Петербург готов делиться опытом внедрения лучших практик госуправления и принципов системы «Безопасный город» и разработать программу стажировок для госслужащих Южной Осетии.

В планах — активизация контактов между вузами, развитие обмена студентами и преподавателями, а также совместные проекты в сфере раннего инженерного образования детей.

Александр Беглов напомнил, что в этом году школьники из Южной Осетии впервые стали почётными гостями «Алых парусов», и пригласил ребят из республики в следующем году приехать на праздник.

В завершение встречи Александр Беглов поблагодарил Марата Камболова за внимание к сотрудничеству с Санкт‑Петербургом и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

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