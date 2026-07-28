В Петербурге обсудили развитие проекта «Историческая память»

В Штабе общественной поддержки петербургского регионального отделения «Единой России» состоялся круглый стол партийного проекта «Историческая память». Участники подвели итоги работы за последние пять лет, обсудили наиболее успешные инициативы и определили направления дальнейшего развития проекта.

За это время в рамках проекта были реализованы десятки патриотических инициатив. Среди них — международные видеопроекты с участием молодежи России и Китая, создание рукописных книг по повести Бориса Васильева «В списках не значился», переданных в Музей Победы и Музей обороны Брестской крепости, а также мультимедийный сборник «80 стихотворений до Победы», объединивший архивную хронику и голоса школьников.

Кроме того, петербуржцы приняли самое активное участие в Международной акции «Диктант Победы». В этом году в Северной столице участников самого масштабного исторического теста в мире приняли 340 площадок, многие из них — уникальные, напрямую связанные с важным историческим периодом. К акции присоединились Пискаревское мемориальное кладбище, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Центральный военно-морской музей им. Императора Петра Великого, Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Ленинградского военного округа, Музей истории подводных сил России им. А.И. Маринеско, Ладожский вокзал, городские библиотеки, школы, вузы, колледжи и другие музеи.

«Мы подводим итоги пяти лет работы. Уже восемь лет я являюсь координатором проекта в Петербурге, но сегодня говорим именно о результатах последнего пятилетнего периода. Обсуждаем лучшие практики, то, что удалось сделать, анализируем возможные ошибки и определяем, что важно учесть в дальнейшем. «Историческая память» — один из ключевых проектов партии «Единая Россия». За эти годы сделано многое, и сегодня мы говорим именно о конкретных делах», — рассказала регкоординатор федерального партийного проекта «Историческая память», депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева.

Напомним, работа по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию является важным направлением народной программы «Единой России».