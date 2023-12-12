Полицейские провели рейд по местам проживания представителей кочевого народа

В выходные дни сотрудники полицейского Главка совместно с районной полицией провели профилактические операции в районах, где сосредоточены представители кочевого народа. Учитывая поступающие жалобы от местного населения, полицейские посетили деревню Верхние Осельки, расположенную в Всеволожском районе Ленинградской области.

В результате этого визита была получена оперативная информация, которую полицейские использовали для проверки жильцов апарт-отеля на Пулковском шоссе, который временно стал пристанищем для кочующих граждан.

Основной целью проведения рейда была профилактика, направленная на предотвращение противоправной деятельности. Как результат, более 50 представителей кочевого народа были сняты отпечатками пальцев, а почти 20 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил регистрации места проживания. Кроме того, 35 человек получили повестки для постановки на воинский учет.

Эти меры являются частью широкой кампании полиции по обеспечению безопасности и соблюдению закона в обществе. Полицейские активно работают, чтобы предотвратить возможные правонарушения и обеспечить спокойствие и благополучие граждан.