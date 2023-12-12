ента новостей

11:49
На Дворцовой площади установили новогоднюю ёлку
11:35
День Конституции РФ
11:24
«Остров фортов» и ГК «Рики» будут совместно работать над созданием детских медиа- и событийных проектов в Кронштадте
11:12
Станислав Чигадаев сыграет в Эрмитаже Чайковского
10:32
В Сланцах подросток выстрелил мужчине в лицо из газового пистолета
09:30
Полицейские провели рейд по местам проживания представителей кочевого народа
09:23
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 29-летнего пешехода
09:06
В Петербурге наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе обеспечения общественной безопасности
00:20
Волейбольная «Ленинградка» после разгрома, устроенного клубу «Атом-Курск», готовится к матчу с «Тулицей»
18:35
В общественном пространстве «СреДА!» подвели итоги инклюзивного проекта «Многомерность культуры»
18:05
В Красносельском районе построят новую школу
18:01
В Ленобласти птицефабрика «Синявинская» начала строительство нового птичника
14:43
Адреса дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 11 по 17 декабря
14:40
В Мариинском дворце прошла церемония награждения волонтёров Петербургского хосписа для детей и взрослых
14:23
На «Ленфильме» откроется выставка «Жизнь-Кино»
12:49
Открытие выставки «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи»
12:39
В Петербурге на Звездной улице тушили крышу троллейбуса
12:02
Два проекта Пятого канала победили в двух номинациях ТЭФИ-2023
11:53
Депутаты Петербурга вручили подарки бойцам Ленинградского полка
11:42
В центре Петербурга пенсионерка передала мошенникам почти 5,2 млн рублей
10:15
В Ленобласти на трассе «Сортавала» полностью перекроют движение в направлении Сортавалы
10:12
В Гатчине 71-летняя педагог музыкальной школы перевела аферистам более 2,4 млн рублей
09:59
Концерт иранской музыки в Филармонии
09:51
В Ленобласти во время дорожного конфликта водителю стреляли в ногу
09:40
В Красногвардейском районе в кафе мигранты устроили массовую драку
09:31
Подростки затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе
02:01
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в овертайме со счётом 89:104, да ещё и Сергей Карасёв получил травму
01:35
«Зенит» после минимальной победы над «Пари НН» будет отдыхать до марта, пребывая на втором месте в чемпионате РПЛ
15:36
На Всильевском острове совешен налет на салон оптики
01:49
ВХЛ: «СКА-Нева» и петербургское хоккейное «Динамо» одержали крупные победы в своих матчах 9 декабря, при этом Артемий Плешков не пропустил
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские провели рейд по местам проживания представителей кочевого народа

Полицейские провели рейд по местам проживания представителей кочевого народа

0
87
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские провели профилактический рейд по местам компактного проживания представителей кочевого народа

В выходные дни сотрудники полицейского Главка совместно с районной полицией провели профилактические операции в районах, где сосредоточены представители кочевого народа. Учитывая поступающие жалобы от местного населения, полицейские посетили деревню Верхние Осельки, расположенную в Всеволожском районе Ленинградской области.

В результате этого визита была получена оперативная информация, которую полицейские использовали для проверки жильцов апарт-отеля на Пулковском шоссе, который временно стал пристанищем для кочующих граждан.

Основной целью проведения рейда была профилактика, направленная на предотвращение противоправной деятельности. Как результат, более 50 представителей кочевого народа были сняты отпечатками пальцев, а почти 20 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил регистрации места проживания. Кроме того, 35 человек получили повестки для постановки на воинский учет.

Эти меры являются частью широкой кампании полиции по обеспечению безопасности и соблюдению закона в обществе. Полицейские активно работают, чтобы предотвратить возможные правонарушения и обеспечить спокойствие и благополучие граждан.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-11-2021, 10:19
В Ленобласти полицейские ликвидировали "наркоточку"
3-08-2021, 10:19
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд
7-09-2023, 10:08
Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на на «Юноне»
28-11-2020, 16:01
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилых домах
8-12-2021, 14:07
В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе
2-11-2023, 13:41
Полицейские задержали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку в Пушкине

Происшествия на дорогах

0
84
Сегодня, 09:23
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 29-летнего пешехода
0
284
5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
313
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
434
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
Наверх