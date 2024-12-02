В Ленобласти задержали подозреваемого в ножевом ранении гостя

Вчера, 1 декабря к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация от диспетчера Скорой помощи о том, что из квартиры дома 176 по Лесной улице СНТ «Металлург-1» был госпитализирован находившийся в тяжелом состоянии 58-летний мужчина с проникающим ранением грудной клетки.

Полицейские установили, что пострадавший находился в гостях у своего 59-летнего знакомого в квартире дома 176 по Лесной улице СНТ «Металлург-1».

Позднее, в тот же день возле дома 148 по Лесной улице СНТ «Металлург-1» сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 59-летнего местного жителя.

Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.111 ч.2 п.з УК РФ.