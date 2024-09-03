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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок

В Ленобласти беременная женщина на "Рено" вылетела в кювет. Пострадала водитель и двухлетний ребенок

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на 59 км дороги «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга», в котором пострадал двухгодовалый малыш

Поздним вечером минувшего воскресенья, 1 сентября 2024 года около 22 часов 15 минут на 59-ом километре трассы «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга», в Тосненском районе Ленинградской области 39-летняя беременная женщина-водитель, на 8 месяце беременности, управляя автомобилем "Рено", по неустановленным причинам не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, после чего съехала в кювет.
В результате дорожного происшествия сама женщина-водитель в состоянии средней степени тяжести, а также ее двухлетний ребенок в тяжелом состоянии госпитализированы.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП дети
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