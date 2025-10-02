В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки

28 сентября в отдел полиции Центрального района Петербурга обратился 31-летний гражданин, прибывший из Татарстана, с сообщением о преступлении. Согласно его заявлению, вечером 25 сентября возле дома номер 67, расположенного на набережной реки Фонтанки, на него совершили нападение трое неустановленных лиц.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения, используя в качестве орудия молоток. Под угрозой физической расправы они вынудили его перевести денежные средства в размере 15 000 рублей на указанный ими банковский счет, после чего скрылись с места преступления.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь в ближайшем медицинском учреждении, где у него диагностирован перелом челюсти. После оказания необходимой помощи он был направлен на амбулаторное лечение. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в совершении данного преступления. Задержанными оказались молодые люди в возрасте 25 и 18 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). В отношении обоих задержанных применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание третьего соучастника преступления.