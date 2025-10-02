ента новостей

14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки

В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки

28 сентября в отдел полиции Центрального района Петербурга обратился 31-летний гражданин, прибывший из Татарстана, с сообщением о преступлении. Согласно его заявлению, вечером 25 сентября возле дома номер 67, расположенного на набережной реки Фонтанки, на него совершили нападение трое неустановленных лиц.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения, используя в качестве орудия молоток. Под угрозой физической расправы они вынудили его перевести денежные средства в размере 15 000 рублей на указанный ими банковский счет, после чего скрылись с места преступления.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь в ближайшем медицинском учреждении, где у него диагностирован перелом челюсти. После оказания необходимой помощи он был направлен на амбулаторное лечение. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в совершении данного преступления. Задержанными оказались молодые люди в возрасте 25 и 18 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). В отношении обоих задержанных применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание третьего соучастника преступления.

Все по теме: Центральный район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-07-2025, 14:54
В Петербурге поймали двоих подозреваемых в грабеже на набережной Фонтанки
16-07-2025, 10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
12-09-2025, 13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
21-08-2025, 12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
4-09-2025, 10:48
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
23-09-2025, 11:44
В Невском районе задержали подозреваемых в нападении на курьера-доставщика

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
30-09-2025, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
29-09-2025, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
29-09-2025, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
Наверх