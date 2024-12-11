В Калининском районе поймали подростков, подозреваемых в грабеже  табачного магазина

Вечером минувшего понедельника, 9 декабря около 17 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от директора торговой точки по продаже табачных изделий и электронных сигарет, расположенной в доме 1А по Кушелевской дороге о том, что около 17 часов 45 минут в магазин вошли трое молодых людей и похитили товар на сумму 13 090 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемых и их местонахождение были установлены. Ими оказались 17-летний неработающий житель Гатчинского района Ленобласти и двое учеников 8 и 9 классов одной из школ Василеостровского района, 14 и 15 лет.

Вчера 10 декабря всех троих задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в следственные органы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

15-летнего ученика 9 класса поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Двоих его подельников отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.