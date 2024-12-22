Во Фрунзенском районе таксист ударил ножом пассажира

Вчера, 21 декабря к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация от женщины о том, что таксист нанес ножевое ранение ее супругу.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции около дома 27 корпус 3 по Будапештской улице был обнаружен 42-летний мужчина с ножевым ранением, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники угрозыска, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершению указанного преступления, по горячим следам задержали 67-летнего таксиста, которого подозревают в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта из-за неоплаты проезда клиентом, нанес своему 42-летнему оппоненту в ссоре удар ножом.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.