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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе таксист ударил ножом пассажира

Во Фрунзенском районе таксист ударил ножом пассажира

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Фрунзенского района задержали таксиста, подозреваемого в нанесении ножевого ранения клиенту 

Вчера, 21 декабря к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация от женщины о том, что таксист нанес ножевое ранение ее супругу.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции около  дома 27 корпус 3 по Будапештской улице был обнаружен 42-летний мужчина с ножевым ранением, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники угрозыска, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершению указанного преступления, по горячим следам задержали 67-летнего таксиста, которого подозревают в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта из-за неоплаты проезда клиентом, нанес своему 42-летнему оппоненту в ссоре удар ножом.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, ножевое ранение, такси
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