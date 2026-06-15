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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине мужчина саблей ранил соседа

В Гатчине мужчина саблей ранил соседа

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали в Гатчине хулигана с саблей

14 июня в городе Гатчина, у дома № 10 по улице Генерала Кныша, произошел инцидент с применением оружия. В результате потасовки один из мужчин получил ранение руки.

Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 38-летний мужчина, находившийся под воздействием алкоголя.

Предварительно установлено, что около 10:45 утра в подъезде жилого дома между двумя гражданами произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт из-за личной неприязни. В ходе выяснения отношений мужчина ранил оппонента саблей по руке.

Потерпевшим является 43-летний уроженец Гатчинского района. Его доставили в больницу с травмой руки. После оказания медицинской помощи пострадавший был выписан и направлен на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, хулиганство
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