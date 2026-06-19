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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина на «Буханке» сбил подростка на электросамокате

В Ленобласти мужчина на «Буханке» сбил подростка на электросамокате

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Проводится проверка по факту аварии с пострадавшим школьником на электросамокате

Накануне вечером, 18 июня около 21:30, в деревне Ополье Кингисеппского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. У дома № 53 43-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "УАЗ 390995", сбил 12-летнего подростка на электросамокате. В результате аварии несовершеннолетний получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Принимается решение о возможном возбуждении уголовного дела по факту произошедшего ДТП.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП, самокаты, дети
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