В Ленобласти мужчина на «Буханке» сбил подростка на электросамокате

Накануне вечером, 18 июня около 21:30, в деревне Ополье Кингисеппского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. У дома № 53 43-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "УАЗ 390995", сбил 12-летнего подростка на электросамокате. В результате аварии несовершеннолетний получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Принимается решение о возможном возбуждении уголовного дела по факту произошедшего ДТП.