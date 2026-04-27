На улице Лени Голикова водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика., выбежавшего на красный свет

Накануне вечером, 26 апреля около 17 часов 05 минут возле дома 56 по улице Лени Голикова, в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика. Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, ребенок неожиданно выбежал на дорогу, несмотря на красный сигнал светофора.

Мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего ДТП начата проверка, которая установит все обстоятельства случившегося.